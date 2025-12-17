جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو جهت رسیدگی به تخلفات شهربانو و سهیلا منصوریان در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای کمیته انضباطی، نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و همچنین نماینده اداره حراست وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، خاطیان با همراهی وکیل خود حضور یافته و دفاعیات خود را درباره تخلفات انجام شده ارائه دادند.

جلسه فوق پس از اخذ دفاعیات و استماع توضیحات خاطیان به پایان رسید. کمیته انضباطی طی روزهای آینده با بررسی کامل پرونده و دفاعیات موجود، رای نهایی را درباره این پرونده صادر خواهند کرد.