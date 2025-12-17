  1. ورزش
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو با حضور خاطیان در محل فدراسیون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو جهت رسیدگی به تخلفات شهربانو و سهیلا منصوریان در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای کمیته انضباطی، نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و همچنین نماینده اداره حراست وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، خاطیان با همراهی وکیل خود حضور یافته و دفاعیات خود را درباره تخلفات انجام شده ارائه دادند.

جلسه فوق پس از اخذ دفاعیات و استماع توضیحات خاطیان به پایان رسید. کمیته انضباطی طی روزهای آینده با بررسی کامل پرونده و دفاعیات موجود، رای نهایی را درباره این پرونده صادر خواهند کرد.

