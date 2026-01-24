به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی با اشاره به برگزاری رقابت های لیگ برتر ووشو گفت: رقابت‌های جذابی در نوزدهمین دوره لیگ برتر ووشو بودیم و امتیازات نهایی تیم‌ها نزدیک به هم بود تا در نهایت قهرمان مشخص شود. امسال تقویم شلوغی داشتیم و در میان برگزاری اردوهای تیم ملی، مسابقات لیگ را نیز برگزار کردیم. قصد داریم در بهمن ماه مسابقات انتخابی تیم ملی را برگزار کنیم تا ترکیب تیم ملی برای بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شود.

وی درباره توازن جذب ملی‌پوشان در لیگ بیان داشت: تمام تلاش ما این بود که در این زمینه توازن ایجاد کنیم. تیم‌ها با سرمایه‌گذاری خوب نفرات خوبی جذب کردند و از سوی دیگر نیز لیگ به حفظ سطح آمادگی بچه‌ها کمک می‌کند. تیم‌ها در مجموع تنها یک ماه زمان برای آماده شدن جهت حضور در لیگ را داشتند.

امیر صدیقی با تاکید بر مدال آوری ووشو در میادین بین‌المللی گفت: مسئولیت سختی بر دوشمان داریم و می‌خواهیم باز هم درخشان عمل کنیم چرا که باید از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم. تا بازی‌های آسیایی فاصله زیادی نداریم اما متأسفانه بودجه ورزش اندک است و اعتبارات محدودی در ورزش داریم. قیمت ارز بسیار گران شده و همین مساله باعث شده هزینه برای اعزام‌ها زیاد شود که این امر در اعتبارات فدراسیون‌ها دیده نشد تا جایی که باید تقریبا بودجه دو برابر می‌شد.

رئیس فدراسیون ووشو با اشاره به مشکلات ارزی در برگزاری اردوهای خارجی، گفت: ارز مشکل مشترکی برای همه هست و ارز ترجیحی به اردوهای خارجی هیچ فدراسیونی تعلق نمی‌گیرد. امیدواریم با حمایت بانک مرکزی و مسئولین بتوانیم با شرایط بهتر در اردوهای مشترک که به ارتقای سطح فنی کمک می کند شرکت کنیم.