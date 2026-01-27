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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۵

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید آلودگی هوا در ۶ استان

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید آلودگی هوا در ۶ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: از روز چهارشنبه سامانه بارشی جدید از غرب وارد کشور می‌شود و همزمان در ۶ استان افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، ۷ بهمن) در اکثر استان‌های کشور، آسمانی صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۸ بهمن) سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور خواهد شد که در نیمه غربی ایران و ارتفاعات البرز موجب بارندگی می‌شود. این سامانه روز پنجشنبه (۹ بهمن) با حرکت به سمت شرق، اغلب مناطق کشور به‌جز نواحی جنوب و جنوب شرق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز جمعه (۱۰ بهمن) بارش‌های پراکنده در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غرب و شمال غرب ادامه دارد. بارش‌ها در مناطق کوهستانی و سردسیر به‌صورت برف، همراه با احتمال کولاک برف خواهد بود و در مناطق جنوبی نیز رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در ادامه درباره تغییر شاخص آلودگی هوا در کلانشهرها اظهار کرد: طی دو روز آینده، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در شهرهای مورد انتظار است. این شرایط روز چهارشنبه، به‌جز تبریز و ارومیه، در سایر این شهرها نیز تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۷ بهمن) صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و حداقل و حداکثر دمای هوا به ترتیب صفر و ۱۱ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین از صدور هشدار نارنجی هواشناسی خبر داد و یادآور شد: در پی تشدید پایداری جو و تقویت پدیده وارونگی دما، هشدار سطح نارنجی برای امروز (۷ بهمن) و فردا (۸ بهمن) صادر شده است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا در تهران و کرج، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود و شاخص آلودگی هوا در محدوده ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6732041
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • آریائی IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      خدیا از نعمت های بیکرانت شکر که چشم دشمنان را کور کرده است

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