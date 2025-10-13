تاجمیری: اعتماد مردم نباید قربانی نقدهای انتخاباتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار تاجمیری ظهر دوشنبه در همایش انتخاباتی شوراهای اسلامی و مردم که در تالار فرهنگی اجتماعی شهرداری دولت آباد برخوار برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری مسائل شهرستان و تلاش شایسته مجموعه مدیریت شهرستان، فرمانداری و بخشداران و سایر ارکان اداری، برای خدمت به مردم و تقویت ذی‌نفعان نظام بوده و پیامد خدماتشان، سربلندی دولت چهاردهم را به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان با بیان اهمیت انتخابات شوراها، گفت: انتخابات شوراهای اسلامی، یک امر حاکمیتی و نماد مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی ایران است که از منظر ملی، اجتماعی و اعتقادی اهمیت فراوان دارد و نقش آن در زندگی روزمره شهروندان مستقیم و ملموس است.

تاجمیری با اشاره به تجربه ۶ دوره گذشته شوراهای اسلامی در کشور، تصریح کرد: انتخابات شوراها امروز به جایگاهی رسیده که نقاط قوت آن قابل تقویت و نقاط ضعف آن قابل اصلاح است؛ اعتبار حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی در گرو برگزاری سالم انتخابات است و هرگونه نقد یا ایراد در فرآیند انتخابات، نمی‌تواند اصل اعتماد عمومی و نقش مردم در سرنوشت خود را تضعیف کند.

وی درباره ویژگی‌های این دوره از انتخابات گفت: این انتخابات با قانون جدید برگزار می‌شود و برای اولین بار در کشور، انتخابات تناسبی تصویب شده است که البته فعلاً در تهران اجرایی می‌شود، اما باید از این مدل در سایر شهرستان‌ها نیز بهره‌برداری شود؛ همچنین الکترونیکی شدن فرآیند انتخابات، تجربه موفقی است که در دوره گذشته در شاهین‌شهر داشتیم و تسهیل و تسریع قابل توجهی ایجاد کرد.

تاجمیری به اهمیت مشارکت مردم اشاره کرد و گفت: شهرستان برخوار همواره دارای مشارکت بالای ۵۰ درصد در انتخابات بوده و این نشان‌دهنده حس مسئولیت‌پذیری شهروندان است؛ حفظ و ارتقای این مشارکت، تکلیف اخلاقی و اجتماعی همه ماست.

وی در ادامه بر ضرورت تضمین سلامت، امنیت و رقابت آزادانه در انتخابات تأکید کرد و افزود: هیئت‌های اجرایی و نظارت، متولیان اصلی برگزاری انتخابات هستند و باید زمینه حضور و رقابت همه سلایق و گرایشات فکری در چارچوب قانون را فراهم کنند؛ بی‌طرفی و رعایت قانون، پایه و اساس انتخابات سالم است.

مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان همچنین تشکیل میز مشارکت در ستاد انتخابات استان را اقدامی مؤثر خواند و گفت: این ساختار، همکاری همه ارکان دولتی، عمومی، غیردولتی، احزاب و سمن‌ها را در بر می‌گیرد تا بسترسازی عمومی برای حضور مردم در صحنه انتخابات فراهم شود و زمینه انتخاب شایستگان و اصلح ایجاد گردد.

تاجمیری اظهار کرد: انتخابات باید فصل‌الخطاب اختلافات باشد و انتخاب افراد شایسته، ضامن پیشرفت کشور و تقویت منافع ملی است؛ امیدوارم با تدبیر و تلاش همکاران ستادهای اجرایی و نظارت شهرستان، یکی از بهترین انتخابات‌ها برگزار شود و مردم با حضور فعال خود، ظرفیت‌های شهرستان را به بهترین شکل نشان دهند.