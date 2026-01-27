دهه فجر امسال با محوریت نشاط و هویت انقلابی در مدارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد نائینیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با 12 بهمن و آغاز دهه مبارک فجر، زنگ انقلاب رأس ساعت ۹:۳۶ صبح در تمامی مدارس شهرستان ورامین نواخته میشود و مراسم متمرکز یادواره شهدا در قالب «طرح لالههای روشن» به همراه نواختن زنگ انقلاب، ساعت ۸:۳۰ صبح در مدرسه شهدای ۱۰ دی برگزار خواهد شد.
وی افزود: استقبال دانشآموزان و فرهنگیان از کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره)، حضور دانش آموزاندر گلزار شهدا و عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا در روز دوشنبه ۱۳ بهمنماه ساعت ۱۰ صبح از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.
نائینیان با اشاره به توجه ویژه به نشاط و پویایی دانشآموزان بیان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی بینمدرسهای با عنوان «جام اقتدار ایران» به یاد ۳۴ شهید دانشآموز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مسابقات ورزشی بومی و محلی در هفت مدرسه، مسابقات فوتسال بینمدرسهای و همچنین مسابقات ورزشی فرهنگیان در سه رشته فوتسال، تنیس و شطرنج در دستور کار قرار دارد.
مدیر کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر ورامین ادامه داد: کاروان مبلغان جهاد تبیین با حضور ۱۰ مبلغ از حوزه علمیه قم در ایام دهه فجر در مدارس حضور خواهند یافت و جشنواره غذای سالم نیز به همین مناسبت در مدارس برگزار میشود.
وی از برپایی نمایشگاه انقلاب اسلامی با محوریت دستاوردهای انقلاب در اداره آموزش و پرورش و تمامی مدارس خبر داد و گفت: نمایشگاه متمرکز این رویداد در آموزشگاه منتصرین شاهد دایر خواهد بود.
نائینیان اضافه کرد: جشن شادی انقلاب روز یکشنبه ۱۹ بهمنماه ساعت ۱۰ صبح در امامزاده طاهر و مطهر خیرآباد با حضور دانشآموزان برگزار میشود و برنامه «سهشنبههای مهدوی» نیز همزمان با میلاد با سعادت حضرت ولیعصر(عج) در مدارس اجرا شده و جشن متمرکز کودکستانیها از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در حسینیه مهدیه برپا خواهد شد.
وی همچنین از دیدار و تجلیل از جانبازان و پاسداران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: همایش «معلمان زمینهساز ظهور» با همکاری بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) ویژه فرهنگیان و مربیان پرورشی، روز پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن شهرداری برگزار میشود.
رئیس آموزش و پرورش ورامین خاطرنشان کرد: همایش «یاوران انقلاب» روز دوشنبه ۲۰ بهمنماه از ساعت ۹ تا ۱۱ در سالن شهید رجایی برگزار خواهد شد و پخش فیلمهای جشنواره عمار در مدارس توسط بسیج دانشآموزی انجام میگیرد.
وی در پایان گفت: گلبانگ اللهاکبر شامگاه ۲۱ بهمنماه ساعت ۲۱ به صورت همزمان در ۱۰ مدرسه با حضور معلمان، دانشآموزان و خانوادهها همراه با تکبیر و نورافشانی طنینانداز میشود، همچنین افتتاحیه جشنواره «نقشینه؛ هر دانشآموز یک نقش» و جشن افتتاحیه «ایرانمون» روز ۱۸ بهمنماه ساعت ۱۱ صبح در مدرسه ایرانا برگزار خواهد شد و حضور گسترده فرهنگیان و دانشآموزان در نماز جمعه ۱۷ بهمنماه و راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن نیز پیشبینی شده است.
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