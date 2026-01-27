به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه مسابقات ورزشی «جام اقتدار ایران» به یاد ۳۴ دانشآموز شهید دوران جنگ تحمیلی و چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.
عباسعلی خواجهرحیمی، ظهر سهشنبه در این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقات گفت: جام اقتدار ایران فراتر از یک رقابت ورزشی است و بستری برای تقویت هویت ملی ایرانی، ترویج روحیه همبستگی و ایجاد شور و نشاط در میان دانشآموزان محسوب میشود. این رویداد میتواند نقش مؤثری در شادابسازی فضای مدارس و رشد فرهنگی جوانان ایفا کند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش بهاباد افزود: ورزش دانشآموزی یکی از مؤثرترین ابزارها برای پرورش نسلی پویا، باانگیزه و مسئولیتپذیر است؛ نسلی که نسبت به هویت ملی و اجتماعی خود احساس تعلق و افتخار دارد.
خواجهرحیمی تصریح کرد: برگزاری جام اقتدار ایران در امتداد برنامههای المپیادهای ورزشی دانشآموزی طراحی شده تا جریان ورزش در مدارس بهصورت مستمر و هدفمند ادامه یابد و فعالیتهای تربیتبدنی محدود به دورههای مقطعی نباشد.
وی ادامه داد: مسابقات ورزشی بینمدرسهای جام اقتدار ایران، یادواره ۳۴ شهید دانشآموز جنگ ۱۲ روزه، با شعار “همه با هم برای ایران، برای مدرسه” از امروز آغاز و تا پایان دهه فجر ادامه دارد.
معاون پرورشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد افزود: در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور و تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه عدالت و کیفیت آموزشی و تربیتی، فدراسیون ورزش دانشآموزی، مسابقات ورزشی بینمدرسهای یادواره ۳۴ شهید دانشآموز جنگ ۱۲ روزه را تحت عنوان جام اقتدار ایران در رشتههای فوتسال پسران و داژبال دختران دوره اول متوسطه، همزمان با ایام پرشکوه دهه فجر و با شعار «همه با هم برای ایران، برای مدرسه» برگزار خواهد کرد.
خواجهرحیمی بیان کرد: این مسابقات با شرکت ۵ تیم داژبال دختران از آموزشگاههای شهید زینلی، توسلی، ریحانه، کوثر و حجاب و ۵ تیم فوتسال پسران از آموزشگاههای ابنسینا، آزادگان، آیتالله خامنهای، امینی و علوی در سالن ورزشی ولایت بهاباد برگزار خواهد شد.
با هدف گرامیداشت یاد و خاطره ۳۴ دانشآموز شهید دوران جنگ تحمیلی و چهلوهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این آیین با حضور امام جمعه، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرماندار، مدیر و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهرستان بهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان در سالن ورزشی ولایت شهرستان بهاباد برگزار شد.
این رقابتها با شرکت ۷۰ نفر از دانشآموزان در قالب ۱۰ تیم؛ پنج تیم دختران و پنج تیم پسران؛ در رشتههای مختلف ورزشی برگزار میشود و هدف آن تقویت روحیه همبستگی، نشاط و هویت ملی در میان دانشآموزان است.
در پایان این مراسم، با حضور مسئولان از پوستر این مسابقات رونمایی شد.
