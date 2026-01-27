به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی،صبح سه‌شنبه با اشاره به اهمیت گردشگری فراگیر گفت: مناسب‌سازی فیزیکی اماکن تاریخی و گردشگری، رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری و تقویت فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با جامعه معلولان، از اولویت‌های اصلی این اداره کل میراث فرهنگی در استان فارس به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: در حوزه زیرساخت‌ها، ارزیابی وضعیت دسترس‌پذیری اماکن تاریخی و گردشگری، اصلاح مسیرهای تردد، بهبود فضاهای خدماتی و تقویت تجهیزات مورد نیاز در مجموعه‌های اقامتی و گردشگری با هدف ارتقای سطح آمادگی آن‌ها برای ارائه خدمات مناسب به افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار دارد.

مریدی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های گردشگری باید برای تمام شهروندان طراحی و اجرا شود، گفت: افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر گروه‌های کم‌توان باید بتوانند بدون محدودیت از ظرفیت‌های گردشگری استان بهره‌مند شوند. تحقق این هدف نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی تصریح کرد: با همفکری، برنامه‌ریزی اصولی و اجرای استانداردهای علمی و بین‌المللی، می‌توان فضایی دلپذیر، ایمن و دسترس‌پذیر برای همه اقشار جامعه ایجاد کرد و در مسیر توسعه گردشگری پایدار و فراگیر گام برداشت.