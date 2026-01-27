از شناسایی ۱۰۸ ماهواره استارلینک تا کشف بیش از یک میلیارد ارز قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر،سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری با اصحاب رسانه به گزیده اقدامات و عملکرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: ما در این اغتشاشات بیش از چهل شهید از مدافعان امنیت، تقدیم مردم کردیم.

وی افزود: اساسی ترین ماموریت ما برقراری نظم و امنیت برای کسانی که قرار است فعالیت اقتصادی انجام بدهند.نگاه ما نگاه حمایتی است. اگر اقتصاد به درستی شکل بگیرد، و ما مسئولیتمان که امنیت اقتصادی تجار و کسبه و نظارت بر فعالیت اقتصادی سال است، را درست انجام بدهیم، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی از بین خواهد رفت.

وی تصریح کرد: اولین فعالیت ما در مبارزه با جرائم اقتصادی،تشکیل پرونده است.ما در ۹ ماهه اول با ۹ درصد افزایش پرونده ها مواجه بودیم. یکی از مسائل مهم برخورد با دانه درشت هاست که در ۹ماهه اول ۵۱۹باند از مجرمان اقتصادی منهدم شدند که با ۱۱۴درصد افزایش روبرو بودیم.

رحیمی ادامه داد: در حوزه کالاهای قاچاق از نظر ارزش ۲۰۹درصد افزایش داشتیم. ما از تمامی ظرفیت رده های مختلف اطلاعاتی عملیاتی در حال استفاده هستیم تا ضرباتی را به مجرمان اقتصادی بزنیم. در ۹ماهه امسال مبارزه با قاچاق کالا بیشترین طرح عملیات را شامل می شود. در سال گذشته ستاد خبری پلیس راه اندازی شد تا مردم براحتی بتوانند با پلیس تماس بگیرند و مردم در جریان قرار بگیرند که با گزارش های مردمی ۲۲۵۷خبری که منتج به عملیات شد و از مسیر این اخبار ۱۱همت کشفیات هم در حوزه گمرگ مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی داشتیم.

وی با اشاره به عملیات پلیس امنیت اقتصادی در حوزه قاچاق کالا و ارز در ۹ماهه اول سال۱۴۰۴ بیان کرد: ۱۱۶میلیارد انواع قلم مختلف کالاهای قاچاق را کشف کردیم که ۴۲۱درصد افزایش داشته که بیانگر اقدام اثرگذار و جدی در حوزه قاچاق کالاست.

وی ادامه داد: مثلا یک مورد از این کشفیات ۳۷۶۱۸حلقه انواع لاستیک خودروی سبک و سنگین در انباری در شهرستان ری دپو شده بود.

کشف بیش از ۴۲۲میلیون لیتر فرآورده های نفتی

سردار رحیمی اظهار کرد:در ۹ ماهه اول سال جاری بیش از ۴۲۲میلیون لیتر فرآورده های نفتی با افزایش ۹۴درصد کشفیات،کشف شد. بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق از دست رفته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: بیش از ۳۰۰میلیون فراورده نفتی کشف شد ،۱۱نفر دستگیر شدند و ۲ فروند کشتی توقیف شده و ارزش فیزیکی و مال از دست رفته بالغ بر ۱۸همت بود .باند قاچاق سوختی در پوشش کارت های مهاجر در جایگاه عرضه های نفتی در استان های جنوبی منهدم شدند. یعنی خودرو مثلا در اصفهان است ولی کارت سوخت در استان های جنوبی بود و در حال استفاده بود .در بررسی های انجام شده بالغ بر ۴۲میلیون لیتر کشفیات و مال از دست رفته کشف شد و ۱۳۷نفر دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: باندی در استان های حاشیه ای تهران شناسایی شد که ۲۴۷دستگاه جی پی اس ناوگان دیزلی را جمع اوری می کردند پ با قرار دادن در خودروی سواری و اقدام صوری به ثبت پیمایش می کردند که از این پرونده ۵ نفر دستگیر شدند.

کشف بیش از یک میلیارد و ۳۸۴میلیون ارز قاچاق در ۹ماهه اول سال

وی گفت: در ۹ ماهه اول سال بیش ار ۱میلیاردو ۳۸۴ میلیون ارز قاچاق در ۹ ماهه اول سال۱۴۰۴بود که پرونده ای بود که ارز خارجی به ارزش ۲همت کشف شد و ۹ نفر دستگیر شدند.

وی با اشاره به قاچاق اشیا عتیقه گفت: پلیس موفق شد در ۹ ماهه اول ۵هزار و ۸۳۲قطعه اشیا عتیقه کشف شد که ۱۰۰قطعه اشیا عتیقه و ۶۳ دستگاه گنج یاب کشف شد.

وی در خصوص قاچاق دارو در کشور گفت: در ۹ماهه اپل سال همکاران موفق شدند ۱۲۰میلیون قلم داروی قاچاق کشف کنند.

سردار رحیمی در حوزه کالاهای پزشکی و سلامت محور از کشف بیش از ۱۶میلیون قلم کالا، خبر داد.

وی در خصوص کشف دستگاه های ماینر گفت:در ۹ ماهه ابتدایی سال ۴۱هزار و ۱۵۷ دستگاه ماینر در سراسر کشور کشف کردند. و این مقدار ۳۰۷درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.برای مثال در استان اصفهان در یک عمیلات ۱۳۲۰دستگاه ماینر و پاور در کامیون های حمل کشف شد که ۶۹۰دستگاه ماینر و ۶۳۰دستگاه پاور مربوط بود که کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به حوزه قاچاق دام زنده گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال ۸۲هزار و ۵۳۴رأس دام قاچاق کشف شد برای مثال پرونده ای که در استان کردستان در حال انتقال ۱۱۵۳رأس دام زنده قاچاق بودند که کشف شد و افراد دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در ۹ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ ۱۵هزار تن فرآورده های قاچاق جنگلی کشف شد.

برخورد جدی پلیس با قاچاق ماهواره استارلینک

وی درباره برخورد پلیس با قاچاق ماهواره استارلینک بیان کرد: ما بیش از ۱۰۸ دستگاه ماهواره استارلینک کشف کردیم و ۵۱ دستگاه در پوشش کوله بری کشف شد که این ماهواره کالای ضد امنیتی محسوب می شود که برخورد جدی با قاچاقچیان این کالا خواهد شد.

سردار رحیمی درباره پلیس گمرک گفت: این پلیس اقداماتی نظیر کشف جرائم اقتصادی و کالای قاچاق و جرایم گمرکی با کشفیات افزایش ۱۷۶ درصدی داشته است همچنین ۲۶ هزار و ۸۳۷ فقره از اسناد جعلی کشف کرد. ۱۵۴ باند کلان و سازمان یافته جرایم اقتصادی شناسایی و ۲۴۳ دستگاه وسائط نقلیه سنگین و سبک و سایر ماشین آلات هم در ۹ماهه سال ۱۴۰۴ کشف شد.

وی از انهدام باندی خبر داد که ۱۵ دستگاه کامیون خالی وارد کشور می شدند و ۴۰۰هزار لیتر بنزین را که قرار قاچاق به بیرون از کشور داشتند که تمامی اعضا دستگیر شدند.

سردار رحیمی گفت: در اجرای طرح شناسایی و ساماندهی اقلام کالا،خودرو موقت با همکاری سازمان گمرک ۹۷هزار و هفت خودرو و کالاهای ورود موقت مثل خودروهای کشنده، ژنراتور برق دیزلی، لرزه نگاری ، بیل مکانیکی به ارزش ۱۳میلیارد و ۱۴۳میلیون دلار کشف شد.

سردار رحیمی تصریح کرد:کسانی که فعال تجاری هستند در کمال احترام و ادب به پلیس دعوت می شوند و بر اساس نامه ای که بانک مرکزی به ما داده باید مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی را اعلام کنند و این همکاری انجام شود.

اجرای طرح مشترک ساماندهی کالاهای متروکه با همکاری سازمان گمرک

وی در ادامه بیان کرد: ۹هزار و ۱۸۱قلم کالای متروکه در گمرکات به ارزش ۸۳۷کیلیون دلار شناسایی شد.

سردار رحیمی در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی بیان داشت: ۸۱ شرکت بزرگ فولادی،پتروشیمی و صادر کننده پرونده در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و این واحد انتظامی با دعوت از این دوستان مشکل رفع تعهدات ارزی از ۳۳شرکت به ارزش ۱میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو را حل کرد و مابقی در حال بررسی است.

وی از کشف بیش ۳۹۵۰هکتار زمین در پرونده های زمین خواری خبر داد و گفت: این کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: اقدام بعدی ما همکاری با سازمان امور مالیاتی است که در این رابطه ۳۵هزار و ۱۷۹ میلیارد تومان پرونده های فرار مالیاتی کشف کردیم. در یکی از کشفیات پرونده ای بود که با استفاده از حساب های اجاره ای با گردش مالی بالغ بر ۳۰همت فرار مالیاتی داشت که متهم از کشور خارج شده و اعلان قرمز این فرد گرفته شده، کارهای قضایی و دستگیری این فرد در حال انجام است.

کشف پولشویی بالغ بر ۴ همت

سردار رحیمی اظهار کرد: در حوزه مبارزه با پولشویی ۴هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان کشفیات داشتیم. در حوزه جرائم بورسی کشفیاتی به ارزش ۳۲۹۰میلیارد تومان داشتیم.

وی در بحث احتکار کالا گفت: در ۹ماهه اول به ارزش ۹ همت کالای احتکار شده کشف شد. که ۱۴۰۲تیم مشترک برای کشف احتکار تشکیل شدند که ۳۲۲باب نگهداری کالای احتکار شده کشف شد.

۱۶ سایت مختلف فروشنده طلا مسدود شد

وی در حوزه فروش طلا گفت: در این حوزه با ۱۶ سایت مختلف فروشنده طلا برخورد و مسدود شده و برای شرکت هایی که طلا فروخته بودند و این مقدار طلا را نداشتند و به بیان دیگر خالی فروشی کردند پرونده قضایی تشکیل شده و در حال بررسی قضایی هستند. مردم مطمئن شوند که شرکت های فروش آنلاین طلا مجوز های لازم را داشته باشند و در این خصوص شماره تماس ۳۰۱۱۰ در اختیار مردم برای دادن گزارش های مردمی در خصوص قاچاق است.