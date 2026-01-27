امارات: اجازه استفاده از حریم کشورمان علیه ایران را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت خارجه امارات اعلام کرد که این کشور هرگز اجازه استفاده از حریم هوایی، زمینی و دریایی خود را برای انجام تجاوز نظامی علیه ایران نخواهد داد.

این وزارت خانه تاکید کرد که کشور امارات به عدم ارائه هر گونه حمایت های لجستیکی در این خصوص پایبند است.

وزارت خارجه امارات اضافه کرد: ما ایمان داریم که تقویت گفتگوها، کاهش تنش ها، پایبندی به قوانین بین المللی و احترام به حاکمیت کشورها اساس حل و فصل بحران های کنونی به شمار می روند. خط و مشی کشور امارات بر ضرورت حل اختلافات از طریق راهکارهای دیپلماتیک بنا شده است.