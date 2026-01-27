به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، شصت و پنجمین جلسه کارگروه دائمی موضوع ماده (۳) آییننامه داخلی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان روز گذشته ششم بهمنماه با حضور معاون علمی رئیسجمهور در محل این معاونت برگزار شد.
بررسی درخواستهای تأسیس و گزارشات نظارتی دبیرخانه تخصصی صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع بند «خ» ماده (۶)، آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات، فهرست اقلام راهبردی حوزه وزارت نفت موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانشبنیان، پیشنهاد معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان در خصوص فهرست کالاها و خدمات دانشبنیان از موضوعات طرح شده در این نشست بود.
همچنین، تصمیم کمیته تخصصی رقابت در خصوص درخواست شرکت داهیان پزشکی پیشرو موضوع بند «پ» ماده (۱۰) ، تصمیم کمیته تخصصی رقابت در خصوص درخواست شرکت پویا فارمد فام موضوع بند«پ» ماده (۱۰)، تصمیم کمیته تخصصی رقابت در خصوص درخواست شرکت پترو فرزان آریا موضوع بند «پ» ماده (۱۰) و .... نیز در این جلسه طرح و بررسی شد.
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