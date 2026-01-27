قتل خانم جوان توسط برادر در شاهرود؛ قاتل فراری در جنوب کشور دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از وقوع قتل دختر جوانی کمتر از دو ماه پیش در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: کارآگاهان پلیس با حضور در صحنه متوجه شدند این قتل از سوی یک آشنا انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه طی تحقیقات پلیسی رد پا به برادر مقتول رسید، افزود: بررسی ها حاکی از متواری شدن قاتل بود.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از انجام اقدامات اطلاعاتی خبر داد و اظهار کرد: متهم در جنوب کشور مورد شناسایی قرار گرفت.

گیلانی تصریح کرد: با هماهنگی لازم طی عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر و به جرم خود اقرار کرد.

وی با اشاره به اینکه متهم بروز اختلافات خانوادگی را دلیل این قتل اعلام کرده است، افزود: متهم تحویل مراجع قضایی شده است.