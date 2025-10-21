دستگیری سارق منزل در سمنان؛ ۶۰ میلیارد اموال مسروقه به صاحبش بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه وقوع یک مورد سرقت منزل در سمنان به پلیس آگاهی اطلاع داده شد، ابراز داشت: بلافاصله کارآگاهان در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه کار تحقیقاتی و بررسی موضوع به سرعت آغاز شد، افزود: در مدت کوتاهی مأموران با توجه به سرنخ‌ها موفق به شناسایی هویت سارق شدند.

پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری سارق طی عملیات ضربتی خبر داد و ابراز داشت: متهم در تحقیقات فنی به انجام سرقت اعتراف کرده است.

گیلانی با بیان اینکه متهم به همدستی با یک مالخر نیز اقرار داشته است، تصریح کرد: با دستگیری مالخر تعدادی اموال مسروقه نیز کشف و هر دو متهم روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه برابر اعلام مالباخته مقادیری طلا، ساعت مچی ارزشمند، اسناد و وسایل منزل به ارزش ۶۰ میلیارد ریال سرقت شده بود، افزود: با تلاش پلیس آگاهی سمنان این اموال به صاحبش بازگشت.