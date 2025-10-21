  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

دستگیری سارق منزل در سمنان؛ ۶۰ میلیارد اموال مسروقه به صاحبش بازگشت

دستگیری سارق منزل در سمنان؛ ۶۰ میلیارد اموال مسروقه به صاحبش بازگشت

سمنان- رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری سارق منزل در شهر سمنان خبر داد و گفت: با دستگیری متهم ۶۰ میلیارد ریال اموال مسروقه به مالباخته بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه وقوع یک مورد سرقت منزل در سمنان به پلیس آگاهی اطلاع داده شد، ابراز داشت: بلافاصله کارآگاهان در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه کار تحقیقاتی و بررسی موضوع به سرعت آغاز شد، افزود: در مدت کوتاهی مأموران با توجه به سرنخ‌ها موفق به شناسایی هویت سارق شدند.

پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری سارق طی عملیات ضربتی خبر داد و ابراز داشت: متهم در تحقیقات فنی به انجام سرقت اعتراف کرده است.

گیلانی با بیان اینکه متهم به همدستی با یک مالخر نیز اقرار داشته است، تصریح کرد: با دستگیری مالخر تعدادی اموال مسروقه نیز کشف و هر دو متهم روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه برابر اعلام مالباخته مقادیری طلا، ساعت مچی ارزشمند، اسناد و وسایل منزل به ارزش ۶۰ میلیارد ریال سرقت شده بود، افزود: با تلاش پلیس آگاهی سمنان این اموال به صاحبش بازگشت.

کد خبر 6629754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها