اجتماع بزرگ «منتظران» در میدان شهدای مشهد برگزار می شود

حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن‌های گسترده نیمه شعبان در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: با صدور مجوزهای لازم، جشن‌های خیابانی، محلی و اجتماع بزرگ منتظران با مشارکت تشکل‌های مهدوی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ایام نیمه شعبان بیان کرد: در موضوع ایستگاه‌های صلواتی، مجوزها الحمدالله صادر شده است. اگرچه هنوز آمار دقیق تعداد مجوزهای صادرشده را دریافت نکرده‌ام، اما جشن‌های خیابانی و برنامه‌های مفصلی برای این ایام تدارک دیده شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی، به شهرستان‌ها اعلام شده در صورتی که امکان برگزاری برنامه‌ها در فضای باز وجود نداشته باشد، جشن‌ها در سالن‌های ورزشی و مکان‌های بزرگ که قابلیت میزبانی از جمعیت زیاد را دارند، برگزار شود.

همتی‌فر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مشهد مقدس گفت: در شهر مشهد، در هر منطقه شهرداری یک جشن بزرگ برگزار خواهد شد. همچنین برای محله‌ها و تشکل‌های مهدوی فراخوان داده شده تا با هم‌افزایی، فضای شهر در سطح محلات به شکل گسترده‌ای رنگ و بوی مهدوی بگیرد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: حدود هزار تشکل مهدوی در استان شناسایی شده‌اند که در حوزه مهدویت فعالیت می‌کنند؛ از مساجد، کانون‌های فرهنگی و تبلیغی گرفته تا هیئت‌های مذهبی و سایر تشکل‌هایی که در این حوزه احساس مسئولیت کرده‌اند. این تشکل‌ها ان‌شاءالله برنامه‌های مفصلی را به‌صورت محله‌محور برگزار خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجتماع بزرگ منتظران نیز در روز ولادت حضرت ولی‌عصر (عج) با حضور عاشقان و منتظران، در میدان شهدا برگزار خواهد شد.