دهمرده: سیستان و بلوچستان صدر نشین ارائه کالا برگ در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح کالابرگ الکترونیکی در سیستان و بلوچستان بیان کرد: با تمهیدات اندیشیده شده و با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، تأمین و توزیع کالاهای اساسی برای بیش از سه میلیون نفر از جمعیت مشمول استان؛ معادل ۹۵ درصد، در مدت کوتاهی محقق شد و استان سیستان و بلوچستان از حیث میزان تأمین، سرعت ارائه خدمت و میزان دسترسی جامعه هدف به کالاهای پیشبینیشده، رتبه برتر کشور را کسب کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: پوشش شبکه توزیع در تمام شهرستانها و نقاط روستایی، بهویژه مناطق کمبرخوردار، با همکاری اصناف، اتحادیهها، تعاون روستایی، عشایری و فروشگاههای منتخب صورت گرفت و زیرساختهای لازم برای استفاده آسان از کالابرگ، از جمله بهروزرسانی سامانهها و آموزش فروشندگان، فراهم شد.
وی تصریح کرد: نظارت مستمر بر قیمتها و کیفیت اقلام مشمول طرح، از طریق بازرسان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی در حال انجام است تا حقوق مردم بهطور کامل رعایت شود.
دهمرده با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح در روزهای آینده و همزمانی آن با فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: از هماکنون تمهیدات لازم برای تأمین پایدار و کافی کالاهای پرمصرف این ایام، از جمله برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید، شکر، خرما و حبوبات اندیشیده شده و ذخایر راهبردی استان در سطح مطلوبی قرار دارد.
وی با قدردانی از همکاری مردم و شبکه تأمینکنندگان گفت: تلاش کردهایم دسترسی به کالابرگ برای همه مشمولان عادلانه و بدون تبعیض باشد. در مرحله دوم، علاوه بر افزایش تنوع اقلام مشمول، سقف پذیرندگی فروشگاهها در شهرها و روستاها توسعه مییابد و تیمهای سیار اطلاعرسانی و پشتیبانی برای پاسخگویی میدانی به مشکلات احتمالی فعال خواهند بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: هرگونه تخلف احتمالی در عرضه و قیمتگذاری با قاطعیت و طبق قانون پیگیری میشود و گزارشهای مردمی از طریق سامانههای ارتباطی در کوتاهترین زمان رسیدگی خواهد شد.
وی در پایان گفت: هدف ما ثبات بازار، آرامش خانوار و پشتیبانی از امنیت غذایی استان است؛ با همراهی مردم استان و همافزایی همه دستگاهها، مرحله دوم طرح کالابرگ با کیفیت بهتر و دسترسی گستردهتر اجرا خواهد شد.
دهمرده خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز میخواهیم اخبار و اطلاعات مربوط به کالابرگ را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و هرگونه مشکل در فرآیند خرید یا پذیرندگی فروشگاهها را به مراکز پاسخگویی اعلام نمایند.
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