سردار دلیری: محموله سیگار قاچاق در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی گشت مشترک با اداره صمت و با اقدامات تخصصی پلیس، اشراف اطلاعاتی موفق به کشف بیش از ۲۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق از یکی از شرکت های باربری شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف شده را بیش از ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند.

در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا ۱ نفر متخلف دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.