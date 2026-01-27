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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

سردار دلیری: محموله سیگار قاچاق در زاهدان کشف شد

سردار دلیری: محموله سیگار قاچاق در زاهدان کشف شد

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۲۲۰ هزار نخ سیگار به ارزش یک میلیارد تومان در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی گشت مشترک با اداره صمت و با اقدامات تخصصی پلیس، اشراف اطلاعاتی موفق به کشف بیش از ۲۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق از یکی از شرکت های باربری شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف شده را بیش از ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند.

در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا ۱ نفر متخلف دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6733450

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