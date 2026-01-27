کارگروه ویژه جهت ساماندهی فعالیت های فرهنگی مردمی تشکیل شود

ب️ه گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی یکی از مهمترین دغدغه های خود را سازوکار واکنش سریع فرهنگی دانست و بیان کرد: در فضای فعالیت فرهنگی، گاهی لازم است اقدامات فوری انجام شود و قرارگاه فرهنگی باید از جایگاه قرارگاهی خود بتواند تکلیف مشخص کند؛ تقسیم کار انجام دهد و فرماندهی داشته باشد و ما در استان به چیزی شبیه یگان ویژه فرهنگی یا نیروهای واکنش سریع فرهنگی نیاز داریم.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان مثالی از ساختار دفتر تبلیغات اسلامی قم در ابتدای انقلاب، تصریح کرد: برداشت من این بود که دفتر تبلیغات، یگان ویژه رهبری در عرصه فرهنگی بود؛ هر جا کار فرهنگی روی زمین میماند، دفتر تبلیغات وارد میشد اما با تغییر ساختارها، آن جایگاه واکنش سریع تا حدی خالی مانده است و مشابه این خلأ را در استان هم احساس میکنیم.
️آیتالله محامی با اشاره به تحولات و تهدیدات فرهنگی و امنیتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برخی مسائل فوری و زودگذر هستند که نیاز به اقدام سریع دارند و برخی دیگر، مانند رواج تفکرات وهابی و افراطی، بلندمدت هستند و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دارند و این مسائل فقط با برخورد امنیتی حل نمیشود، بلکه باید ریشههای فکری آنها درمان شود.
وی ادامه داد: در کنار اقدامات فوری، باید پروژههای بلندمدت تعریف شود. گاهی لازم است دستگاههای موجود وارد عمل شوند و گاهی باید افرادی که ذوق و انگیزه دارند، تشویق شوند تا در قالب تشکلهای مردمی فعالیت کنند و ما نقش پشتیبان را ایفا کنیم.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان پیشنهاد داد: برای این دغدغهها، یعنی ساماندهی فعالیتهای فرهنگی مردمی و ایجاد سازوکار واکنش سریع فرهنگی، یک کارگروه ویژه تشکیل شود؛ این کارگروه باید متشکل از افراد فعال میدانی و نیروهای ستادی فرهنگی باشد و مأموریت آن رصد انواع فعالیتهای فرهنگی مردمی، دستهبندی، اولویتبندی، طراحی سازوکار هدایت، شبکهسازی، پشتیبانی، نظارت و کنترل باشد.
وی تأکید کرد: پرهیز از الزامات دستوپاگیر، ایجاد بانک اطلاعاتی و اطلس نیازها، حرکت به سمت مرجعیت فرهنگی و سیاستگذاری دقیق باید در دستور کار قرار گیرد و مصوبات این جلسه، همراه با پیشنهادات مطرحشده، بهصورت جدی دنبال شود.
آیت الله در پایان ابراز امیدواری کرد که امحامی ین مباحث به جلسات بعدی نیز تسری یابد و با استمرار کار، تصمیمات عملی و اثرگذار در حوزه فرهنگی استان اتخاذ شود.
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