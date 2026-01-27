به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز دیلم کتولی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد ائمه، گفت: با همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همکاری دستگاه‌های اداری، نیروهای مسلح امسال شاهد اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های شاخص عمرانی و فرهنگی در سطح شهرستان هستیم.

وی افزود: براساس گزارش سامانه منتاکی وزارت کشور، مجموعاً ۳۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۶۵ میلیارد ریال در دست اقدام است. از این تعداد، ۱۲۵ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۳۲ میلیارد ریال و ۹ پروژه تولیدی اشتغال‌زا با اعتبار ۱۳۳ میلیارد ریال شامل افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شوند.

فرماندار شهرستان علی آباد با اشاره به اقدامات شاخص عمرانی گفت: افتتاح مدرسه ۶ کلاسه در شهر مزرعه، کلنگ‌زنی مدرسه چهار کلاسه در شهر سنگ دوین، اجرای آسفالت تا اواسط روستای سیامکوه، کلنگ‌زنی خانه فرهنگ محله جنگنده علی و افتتاح مزرعه گردشگری محمدآباد از جمله پروژه‌های مهم ما هستند.

دیلم کتولی همچنین به اقدامات حوزه زیرساخت شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر، بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت معابر شهری و روستایی انجام شده و تجهیزات شهرداری و دهیاری‌ها شامل کمپرسی ، نیسان حمل زباله و لودر با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان خریداری و تجهیز شده است.

وی درباره برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان افزود: دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی گلزار شهدا، نورافشانی، پیاده‌روی خانوادگی در پنج روستا، برگزاری مسابقات ورزشی و نواختن زنگ انقلاب با حضور تمامی تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله برنامه‌های شاخص دهه فجر است.

فرماندار علی‌آباد کتول تأکید کرد: با توجه به اتفاقات ناخوشایند طی هفته های گذشته، هدف ما ایجاد فضایی مثبت و امیدبخش برای مردم شهرستان است و تلاش می‌کنیم دهه فجر و ۲۲ بهمن امسال با تفاوتی محسوس نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود.