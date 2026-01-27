عناوین روزشمار دهه فجر ۱۴۰۴ در اصفهان اعلام شد

حجت الاسلام علیرضا ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام‌الله دهه مبارک فجر، اظهار کرد: عناوین روزشمار این دهه در سال ۱۴۰۴ با هدف تبیین ابعاد مختلف انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در حوزه‌های گوناگون اعلام شده است.

وی افزود: دهه فجر امسال که با چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همراه است، با محوریت «نماد عظمت و شکوه ملت بزرگ ایران اسلامی» نامگذاری شده و هر روز آن به یکی از ارزش‌ها، آرمان‌ها و عرصه‌های اثرگذار انقلاب اختصاص یافته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود: بر اساس این نامگذاری، یکشنبه ۱۲ بهمن همزمان با سالروز بازگشت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، با عنوان «انقلاب اسلامی؛ امام خمینی(ره)، آغازگر عصر جدید» نامگذاری شده که یادآور نقش بی‌بدیل بنیان‌گذار کبیر انقلاب در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و احیای گفتمان ولایت فقیه است.

وی دوشنبه ۱۳ بهمن را با عنوان «انقلاب اسلامی؛ مردم‌سالاری دینی، همسویی دولت و ملت» به تبیین پیوند مشروعیت مردمی و دینی نظام اسلامی اختصاص دارد، اختصاص داد و گفت: سه‌شنبه ۱۴ بهمن نیز مصادف با روز فناوری فضایی، با عنوان «انقلاب اسلامی؛ خودباوری ملی، جهش فناورانه» نامگذاری شده که بیانگر پیشرفت‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی در سایه روحیه خودباوری است.

ناجی بیان کرد: در چهارشنبه ۱۵ بهمن همزمان با ولادت حضرت قائم (عج)، عنوان «انقلاب اسلامی؛ امید به آینده، حکومت عدل جهانی» انتخاب شده که بر پیوند آرمان مهدویت و گفتمان انقلاب اسلامی تأکید دارد.

وی یادآور شد: پنجشنبه ۱۶ بهمن با عنوان «انقلاب اسلامی؛ ایمان، ایثار، شهادت» و با محوریت برنامه‌های «میهمانی لاله‌ها» یادآور فرهنگ ایثار و شهادت در تداوم مسیر انقلاب است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه جمعه ۱۷ بهمن با نام «انقلاب اسلامی؛ پیام جهانی، همبستگی ادیان» بر بعد بین‌المللی انقلاب و نقش وحدت و معنویت، به‌ویژه در آیین‌های عبادی ـ سیاسی نماز جمعه تأکید دارد، گفت: در شنبه ۱۸ بهمن عنوان «انقلاب اسلامی؛ کرامت زن، تحکیم بنیان خانواده» به نقش زنان و خانواده در پایداری و پیشرفت جامعه اسلامی اختصاص یافته است.

وی افزود: یکشنبه ۱۹ بهمن همزمان با روز نیروی هوایی، با عنوان «انقلاب اسلامی؛ اقتدار نظامی، ایران باصلابت» یادآور نقش نیروهای مسلح در صیانت از عزت و امنیت کشور است.

ناجی خاطر نشان کرد: دوشنبه ۲۰ بهمن با عنوان «انقلاب اسلامی؛ جوان ایرانی، فتح قله‌های افتخار» بر نقش جوانان در پیشرفت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور تأکید دارد.

وی سه‌شنبه ۲۱ بهمن را با نام «انقلاب اسلامی؛ امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، زمینه‌سازی تمدن نوین اسلامی» که به تبیین نقش رهبری در هدایت گفتمان انقلاب در گام دوم و افق تمدنی آن می‌پردازد، اعلام کرد و گفت: سرانجام چهارشنبه ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با شعار محوری «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و با برگزاری راهپیمایی سراسری «جشن حضور» به عنوان نقطه اوج برنامه‌های دهه فجر گرامی داشته خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: دهه فجر هر سال فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی، تبیین دستاوردها و تقویت انسجام ملی در مسیر پیشرفت و عدالت به شمار می‌رود.