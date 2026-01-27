افشار عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشدار صادرشده از سوی ادارهکل هواشناسی اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع بارش برف از امشب تا پایان هفته، شهرداری کرمانشاه تمامی توان و ظرفیت خدمات شهری خود را بهصورت کامل در حالت آمادهباش قرار داده تا روند خدماترسانی به شهروندان بدون هیچ وقفهای ادامه یابد.
وی افزود: در این راستا بیش از ۷۰۰ نیروی عملیاتی خدمات شهری در مناطق هشتگانه شهرداری بهصورت شبانهروزی آماده فعالیت هستند و بلافاصله پس از آغاز بارش، عملیات برفروبی، شنپاشی و یخزدایی معابر را آغاز خواهند کرد.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به پیشبینی تمهیدات امدادی گفت: برای تسهیل تردد شهروندان و امدادرسانی در شرایط احتمالی انسداد مسیرها، ۱۰۰ نیروی آتشنشانی به همراه خودروهای یدککش و تجهیزات ویژه در نقاط مختلف شهر مستقر میشوند تا در صورت بروز مشکل، نسبت به یدککشی و بازگشایی مسیرها اقدام فوری انجام شود.
عبدی در ادامه از آمادگی کامل ماشینآلات سنگین خبر داد و گفت: ۹ دستگاه خودروی تیغهدار برفروب، ۱۵ بیل مکانیکی، ۵ دستگاه لودر و ۱۰ دستگاه گریدر برای پاکسازی معابر اصلی و فرعی بهکار گرفته شدهاند. همچنین ۵۴ دستگاه کمپرسی ۱۰ تنی و ۶۵ دستگاه نیسان مجهز برای پاشش شن و نمک در سطح شهر آماده فعالیت هستند تا از لغزندگی معابر و بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: بیش از هزار تن شن و نمک برای استفاده در مواقع بارش ذخیرهسازی شده و در صورت نیاز، بهسرعت بین مناطق مختلف شهر توزیع خواهد شد. بر اساس دستورالعمل ابلاغی جدید نیز، اولویت برفروبی با مسیرهای منتهی به بیمارستانها و پایگاههای اورژانس است تا رفتوآمد خودروهای امدادی بدون هیچگونه اختلال انجام شود.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در زمان بارش برف از تردد غیرضروری در شهر خودداری کرده و با نیروهای خدمات شهری همکاری داشته باشند. وی تأکید کرد: تجربه موفق برفروبی در هفته گذشته که با مشارکت ۷۰۰ نیرو و ۱۵۰ دستگاه عمرانی انجام شد، پشتوانهای برای مدیریت مطلوب بارش پیشرو خواهد بود.
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