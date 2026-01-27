به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، ظهر سهشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به راهبردهای دشمنان برای ناامنسازی کشور اظهار کرد: در سالهای اخیر شاهد تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی در قالب فتنهها و اغتشاشات، قاچاق سازمانیافته سلاح، آموزش و شبکهسازی کانونهای شورشی بودهایم که خوشبختانه فراجا در تمامی این عرصهها خوش درخشید و اقدامات انجامشده بسیار باارزش و بزرگ است.
وی با بیان اینکه پلیس فارس در ایام اغتشاشات روزهای سخت و پرکاری را پشت سر گذاشت، ادامه داد: اگر عمق و ریشه این حوادث بهدرستی واکاوی شود، ارزش کار بزرگ فراجا بیش از پیش نمایان خواهد شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما از اعتراض و حتی نقد استقبال میکنیم، چراکه نقد منصفانه موجب رشد، تکامل و اصلاح مسیر میشود.
عزیزی گفت: فراجا در این مقطع حساس با برقراری نظم و امنیت، همواره پیشقدم بوده و با مردم همکاری و همراهی داشته است.
وی با اشاره به ماهیت حوادث اخیر ادامه داد: این وقایع صرفاً یک ناآرامی خیابانی نبود، بلکه نبردی هویتی بود که اعتقادات و فرهنگ مردم را هدف قرار داده بود و رفتار آشوبگران در بسیاری موارد دینستیزانه بود؛ بهگونهای که شاهد حمله به مساجد، قرآن و موکبها بودیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تداوم سطح تهدید خاطرنشان کرد: ترکیب رویکردها، شیوهها، بهرهگیری از فضای مجازی و اتاقهای فکر جاسوسی نشان میدهد که از یکسو فراجا کار بزرگی انجام داده و از سوی دیگر همچنان درگیر جنگ ترکیبی با دشمن هستیم و باید آمادگی کامل حفظ شود.
عزیزی در ادامه با اشاره به ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود در جنگ ۱۲ روزه افزود: پس از شکست در پروژه تجزیه و براندازی، دشمنان بهدنبال انتقامگیری، جنگ تمامعیار خیابانی را در کشور طراحی کردند که با هوشیاری فراجا و سایر نیروهای تأمینکننده امنیت، این توطئه نیز ناکام ماند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان انتظامی کشور گفت: صمیمانه به همه نیروهای فراجا خدا قوت میگویم و اعلام میکنم که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، قدردان و حامی شما هستیم.
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