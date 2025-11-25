به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، صبح سه‌شنبه در یادواره شهدای بخش داریون ضمن تشریح مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: امروز ایران اسلامی به مدد توسل به ائمه اطهار و حضرت زهرا (س) با ولایت‌مداری و انسجام ملی، قدرتمندتر از گذشته به راه پرافتخار خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونی به ایران و برخورد قاطع نیروهای مسلح با این رژیم افزود: این رژیم برخلاف همه موازین بین‌المللی و حقوقی به کشور حمله کرد و با ترور فرماندهان و بمباران منازل مسکونی و کشتن کودکان و زنان بار دیگر چهره وحشی و ددمنشانه خود را نشان داد.

عزیزی ادامه داد: ترور نشانه عجز و ناتوانی یک نظام سیاسی است هر چند که رژیم صهیونی یک رژیم بی هویت و جعلی است و کسانی به ترور روی می‌آورند که از رویارویی در میدان جنگ می‌هراسند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ضمن هشدار به دشمن و رژیم صهیونی در صورت اقدام مجدد علیه ایران بیان کرد: این بار دشمن مطمئن باشد در صورت خصومت و شرارت، با برخوردی به مراتب سهمگین‌تر مواجه خواهند شد.