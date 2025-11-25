  1. استانها
  2. فارس
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

عزیزی: خطای محاسباتی دشمن منجر به اقدام کوبنده‌تر ایران خواهد شد

عزیزی: خطای محاسباتی دشمن منجر به اقدام کوبنده‌تر ایران خواهد شد

شیراز_ رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقدامات و تهدیدات اخیر رژیم صهیونی گفت: اگر دشمن خطای محاسباتی کند با اقدامی به مراتب کوبنده تر از جنگ ۱۲روزه مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، صبح سه‌شنبه در یادواره شهدای بخش داریون ضمن تشریح مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: امروز ایران اسلامی به مدد توسل به ائمه اطهار و حضرت زهرا (س) با ولایت‌مداری و انسجام ملی، قدرتمندتر از گذشته به راه پرافتخار خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونی به ایران و برخورد قاطع نیروهای مسلح با این رژیم افزود: این رژیم برخلاف همه موازین بین‌المللی و حقوقی به کشور حمله کرد و با ترور فرماندهان و بمباران منازل مسکونی و کشتن کودکان و زنان بار دیگر چهره وحشی و ددمنشانه خود را نشان داد.

عزیزی ادامه داد: ترور نشانه عجز و ناتوانی یک نظام سیاسی است هر چند که رژیم صهیونی یک رژیم بی هویت و جعلی است و کسانی به ترور روی می‌آورند که از رویارویی در میدان جنگ می‌هراسند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ضمن هشدار به دشمن و رژیم صهیونی در صورت اقدام مجدد علیه ایران بیان کرد: این بار دشمن مطمئن باشد در صورت خصومت و شرارت، با برخوردی به مراتب سهمگین‌تر مواجه خواهند شد.

کد خبر 6667569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها