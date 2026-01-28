به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان اظهار کرد: وزارت کشور هر سه ماه یک‌بار عملکرد عمرانی استان‌ها را بررسی و نتایج آن را در قالب داشبورد مدیریتی به ریاست‌جمهوری ارائه می‌کند.

وی افزود: این فرآیند نشان می‌دهد که عملکرد استان‌ها مستقیماً در سطح ملی رصد می‌شود و هرگونه ضعف در ارائه گزارش‌های مستند، می‌تواند جایگاه استان را تحت تأثیر قرار دهد.

حبیبی با اشاره به اهمیت جلسات تخصصی حوزه آب گفت: برگزاری نشست‌ها زمانی اثرگذار است که با صورت‌جلسه معتبر، مستندسازی دقیق و ارسال به‌موقع گزارش‌ها همراه باشد.

معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه به وضعیت بارش‌های سال آبی جاری پرداخت و تصریح کرد: الگوی بارشی امسال نسبت به چند سال گذشته بهبود یافته و میزان پوشش برفی استان به حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که پوشش برفی استان در سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد بود و همین موضوع نشان‌دهنده تغییر محسوس شرایط جوی است.

حبیبی میزان بارندگی تجمعی استان را حدود ۱۹۷ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی حدود ۲۰ تا ۲۱ درصد داشته است.

وی با این حال هشدار داد: افزایش میانگین بارش نباید موجب خوش‌بینی بیش از حد شود، چراکه مناطق شرقی استان همچنان با کم‌بارشی و تنش آبی روبه‌رو هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی استان در این مناطق انجام می‌شود و تداوم شرایط موجود، نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و هدفمند است.

حبیبی با اشاره به وضعیت تأمین آب در استان گفت: کردستان به‌جز شهر بانه، تاکنون با بحران فراگیر آب مواجه نشده است.

وی پروژه آبرسانی به بانه را یک طرح ملی دانست و افزود: این پروژه با اعتباری بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در مدت کمتر از پنج ماه اجرا شد؛ در حالی که پروژه‌های مشابه در برخی شهرها سال‌ها به طول انجامیده است.

معاون عمرانی استاندار کردستان این اقدام را نشان‌دهنده توان مدیریتی استان در شرایط بحرانی عنوان کرد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سدهای استان اشاره کرد و گفت: میزان ذخیره سد قشلاق حدود ۸ درصد، زیویه ۳۸ درصد، گاران ۶۷ درصد و سد سنگ‌سیاه کمتر از یک میلیون مترمکعب است.

وی تأکید کرد: این وضعیت لزوم مدیریت محتاطانه منابع آب سطحی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: سیاست استان جلوگیری از سرریزهای بی‌برنامه و حفظ آب باکیفیت در ترازهای بالاتر سدهاست.

به گفته حبیبی، برنامه جامع ۱۸ماهه مدیریت منابع آب با هدف کاهش ریسک تأمین آب شرب در سال آبی جاری و سال آینده تدوین شده و مبنای تصمیم‌گیری‌های استان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ضرورت آبگیری سد سیاه‌زخ گفت: این سد نقش مهمی در اشتغال‌زایی، توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی شهرستان دیواندره دارد.

حبیبی تأکید کرد: منافع آبی کردستان نباید قربانی تعلل‌ها، مطالبات غیرعلمی و زیاده‌خواهی‌ها شود و بهره‌برداری از این سد باید با نگاه کارشناسی و در چارچوب منافع استان دنبال شود.