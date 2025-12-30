فعال بودن هشت قطعه کریدور شمال- جنوب در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح سه شنبه در جلسه شورای فنی کردستان با تأکید بر اولویت دولت چهاردهم در تکمیل طرحهای زیرساختی، اظهار کرد: فعالسازی همزمان ۸ قطعه کریدور شمال–جنوب در محدوده استان و اجرای موفق خط انتقال اضطراری آب شرب بانه، نشاندهنده اراده جدی دولت برای پاسخ به نیازهای اساسی مردم است.
وی کریدور شمال–جنوب را ستون فقرات توسعه حملونقل استان دانست و اظهار کرد: برای نخستینبار از مجموع ۹ قطعه این کریدور در کردستان، ۸ قطعه بهصورت همزمان دارای کارگاه فعال هستند که این موضوع بیانگر شتاب محسوس اجرای پروژههاست.
وی با اشاره به نیاز اعتباری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این کریدور افزود: در جریان سفر رئیسجمهور به استان، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح مصوب شد و بر اساس تعهدات انجامشده، بهرهبرداری از ۸۳ کیلومتر مسیر تا پایان سال ۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد.
معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه کنارگذر سنندج بخشی از همین کریدور است، تصریح کرد: این پروژه بهزودی وارد مرحله مناقصه میشود و آغاز عملیات اجرایی آن به تکمیل سایر قطعات وابسته نخواهد بود.
حبیبی محور سنندج–مریوان را فعالترین جبهه عمرانی استان معرفی کرد و گفت: برای پروژه گردنه صلواتآباد ۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور اختصاص یافته و با افزایش جبهههای کاری، این مسیر باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
وی در ادامه با اشاره به پروژه انتقال آب شرب بانه، این طرح را از پیچیدهترین پروژههای حوزه آب کشور دانست و افزود: با وجود محدودیت منابع آبی و ملاحظات زیستمحیطی، ۲۱ کیلومتر خط انتقال در مدت پنج ماه اجرا و فاز نخست آن وارد مدار بهرهبرداری شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: تاکنون حدود یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز تخصیص یافته است.
حبیبی همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی در اجرای این طرح را کمنظیر توصیف کرد و تأکید کرد: انتقال آب بانه صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه راهکاری راهبردی برای عبور از بحران کمآبی و تضمین تأمین پایدار آب شرب این شهرستان محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: هرچند اجرای این ضوابط ممکن است هزینه ساخت را افزایش دهد، اما کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهرهوری، اجرای آن را به یک ضرورت فنی و قانونی تبدیل کرده است.
معاون استاندار کردستان در پایان افزود: دستگاههای اجرایی استان موظفند با آموزش تخصصی و نظارت فنی، اجرای مبحث ۱۹ را در ساختمانهای تحت مدیریت خود بهصورت جدی دنبال کنند.
نظر شما