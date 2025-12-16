حبیبی: کنسلی بلیت قطار سنندج–همدان کمتر از ۲ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حبیبی ضمن تشریح آخرین وضعیت سفرهای ریلی این مسیر اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، از مجموع حدود ۹۲ هزار و ۶۰۰ مسافر، کمتر از دو هزار بلیت لغو شده که این رقم نشاندهنده ضریب کنسلی زیر دو درصد است.
وی با تأکید بر اینکه استرداد وجه بلیتهای لغوشده انجام میشود، افزود: طبق پیگیریهای انجامشده از راهآهن منطقهای همدان، بازپرداخت هزینهها قطعی است اما به دلیل فرآیندهای تسویه مالی میان شرکتهای فروش بلیت و راهآهن، این روند ممکن است بین دو تا پنج روز زمان ببرد؛ موضوعی که در سایر شیوههای حملونقل و حتی پرداختهای آنلاین نیز متداول است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه به محدودیت ظرفیت سفرهای ریلی این مسیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تعداد قطارهای فعال پاسخگوی حجم تقاضای مردمی نیست، اما کمبود لوکوموتیو و مولد برق، امکان افزایش سفرهای مسافربری را برای راهآهن کشور با محدودیت مواجه کرده است.
حبیبی با بیان اینکه مسیر ریلی سنندج–همدان هماکنون دو نوبت در هفته، روزهای سهشنبه و جمعه بهصورت رفتوبرگشت فعال است، خاطرنشان کرد: ضریب اشغال صندلیها در این مسیر حدود ۸۹ درصد است که نشان از استقبال بالای مردم از این خط ریلی دارد.
وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت ایستگاه راهآهن قروه تصریح کرد: این ایستگاه حدود ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در جریان سفر اخیر رئیسجمهور به استان، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز و تکمیل آن به تصویب رسیده است که در صورت تخصیص اعتبارات، فعالیت کارگاه اجرایی از سر گرفته خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در پایان درباره طرح امتداد خط ریلی به اقلیم کردستان عراق گفت: از نظر قانونی مراحل ماده ۲۳ طی نشده و در عین حال مشکل تأمین اعتبار نیز دارد و اجرای آن منوط به اخذ مجوز ماده ۲۳ و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی کشور خواهد بود.
نظر شما