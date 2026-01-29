کشف مواد مخدر در شاهرود؛ یک قاچاقچی کشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی شاهرود بیان کرد: بنا به اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر و حسب اشراف اطلاعات نیروی انتظامی، مشخص شد که یک خودروی پژو قصد دارد مقادیری مواد مخدر را از محور آزاد شهر به شاهرود بیاورد

وی با بیان اینکه شناسایی و تعقیب این خودرو در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان شاهرود قرار گرفت، افزود: این خودرو ابتدا بی تفاوت نسبت به هشدار های پلیس متواری شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه ماموران انتظامی ابتدا با تیر هوایی و سپس با تیراندازی به لاستیک های خودرو تلاش کردند تا این خودروی پژو را متوقف کنند، گفت: در جریان این تعقیب و گریز یک مامور انتظامی زخمی و مقادیری خسارات هم به خودروی پلیس وارد شد.

شائینی با بیان اینکه این خودرو در نهایت متوقف شد، تاکید کرد: یک سرنشین خودرو در صحنه کشته و دیگری نیز با وارد آمدن جرحت دستگیر شد همچنین از این خودرو مقادیری مواد مخدر هم کشف شد.

وی افزود: این دو نفر از قاچاق چیان دارای سابقه کیفری بودند.