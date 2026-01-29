به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات صبح پنجشنبه در کمیسیون بررسی تصادفات جاده ای و درون شهری سمنان در استانداری از کاهش ۲۴ درصدی جان باختگان تصادفات درونشهری در استان طی هفت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
وی افزود: استان سمنان در میان سه استان برتر کشور از نظر بیشترین کاهش تلفات جاده ای در طول هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اظهار داشت: بر پایه این گزارش، استانهای مرکزی، سمنان و زنجان به ترتیب در رتبههای اول تا سوم بیشترین کاهش درصدی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی درونشهری کشور قرار دارند.
ایلیات این دستاورد را حاصل اقدامات هماهنگ دستگاههای اجرایی، ارتقای ایمنی معابر شهری، افزایش نظارتهای ترافیکی و اجرای برنامههای پیشگیرانه دانست و تأکید کرد: تداوم این روند نیازمند مشارکت همهجانبه شهروندان و دستگاههای مسئول است.
