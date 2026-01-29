به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در چهارمین مجمع استادیاران صالحین در رشت با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و ضرورت روایت صحیح دستاوردهای کشور اظهار کرد: دشمن با بزرگ‌نمایی عقب‌ماندگی‌ها در تلاش است جمهوری اسلامی را به گذشته بازگرداند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف افزود: جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای فعالیت‌های فضایی و ارسال ماهواره تاکنون به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و در حوزه ارتباطات نیز یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های استان گیلان هزینه شده است.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با اشاره به نقش آمریکا، رژیم صهیونیستی و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در انحراف افکار عمومی تصریح کرد: هوشیاری و بصیرت در برابر توطئه‌های دشمنان، ضرورتی انکارناپذیر است.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه دشمن با شبکه‌سازی، تخریب و ایجاد آشوب به‌دنبال القای ترس در جامعه است، ادامه داد: آتش‌زدن مساجد و مقدسات و ایجاد فاصله میان مردم و مذهب، از جمله راهبردهای دشمن برای ضربه زدن به انسجام اجتماعی است.

وی تطمیع نیروهای داخلی، تبلیغ گسترده ضعف‌ها و سیاه‌نمایی را از عوامل انحراف جامعه برشمرد و گفت: روایت دستاوردها و برجسته‌سازی نقاط قوت کشور، نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن دارد.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با تأکید بر ضرورت ترمیم امید اجتماعی افزود: دشمن با تمام توان در پی ایجاد شکاف، تفرقه و ناامیدی در جامعه است، از این رو تقویت انسجام ملی و وحدت اجتماعی بیش از پیش اهمیت دارد.

وی در پایان با تأکید دوباره بر نقش ایمان مردم گفت: ایمان ملت ایران، بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی و عامل اصلی پایداری و ایستادگی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان است.