به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ظهر امروز پنجشنبه در شورای اداری لرستان در شهرستان پلدختر، اظهار داشت: دولت چهاردهم مصمم است که لرستان به جایگاه شایستهای در سطح کشور و توسعه ملی دست یابد.
وی گفت: لرستان یکی از قطبهای گردشگری و صنایعدستی کشور است و باید به جایگاه مناسبی در مسیر توسعه برسد.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه امروز لرستان در مسیر توسعه قرار دارد، تصریح کرد: دولت مصمم است لرستان به جایگاه مناسبی در توسعه ملی برسد که اظهارات نماینده دلسوز شهرستان پلدختر و توضیحات استاندار لرستان نیز در این زمینه امیدوارکننده بود.
صالحی امیری با بیان اینکه پلدختر ظرفیتهای میراثی، تمدنی، تاریخی و گردشگری ویژهای دارد، گفت: طبیعت جذاب این شهرستان نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختها است که این امر نیز نیازمند انتخاب مشاور مناسب با مدیریت استاندار است.
وی بیان داشت: باتوجهبه اشیای تاریخی و فرهنگی غنی این شهرستان موزه باستانشناسی و مردمشناسی این شهرستان نیز احداث میشود.
وزیر میراثفرهنگی، تأکید کرد: در این راستا جلسه مشترک با استاندار و نماینده پلدختر برای تحقق تعهدات و پیگیری این امور انجام میشود.
