حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: کمیته قرآن و نهج‌البلاغه ستاد دهه فجر استان برنامه‌های متنوعی با محوریت ترویج فرهنگ قرآنی در دستور کار دارد.

وی با اشاره به برگزاری ۵۰ محفل انس با قرآن کریم در سراسر استان گفت: این محافل در مساجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، مراکز فرهنگی و کانون‌های مردمی برگزار می‌شود و قاریان ممتاز استانی و ملی در آن به تلاوت آیات کلام‌الله مجید می‌پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه افزود: یکی از برنامه‌های شاخص امسال، برگزاری مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه ویژه دهه فجر است که با هدف گسترش معارف قرآنی و آشنایی نوجوانان و جوانان با مضامین نهج‌البلاغه اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام چقامیرزایی همچنین از برپایی سه نمایشگاه قرآنی خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها شامل آثار هنری، محصولات فرهنگی و ابداعات قرآنی فعالان مردمی است و در طول ایام دهه فجر در مراکز فرهنگی مهم شهر کرمانشاه و چند شهرستان دیگر دایر خواهد بود.

وی از تجلیل حافظان تخصصی قرآن کریم به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های محوری یاد کرد و افزود: طی مراسمی از حافظان برجسته استان که موفق به حفظ کامل قرآن کریم شده‌اند، با حضور مسئولان استانی و فعالان قرآنی تجلیل خواهیم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در ادامه گفت: ۱۰ کارگاه تدبر در قرآن کریم نیز در قالب دوره‌های نیم‌روزه و یک‌روزه برگزار می‌شود که محتوای آن با محوریت فهم کاربردی قرآن و بهره‌گیری از آموزه‌های وحی در زندگی روزمره طراحی شده است.

وی تأکید کرد: هدف کمیته قرآن و نهج‌البلاغه، تعمیق ارتباط اقشار مختلف با قرآن کریم، عمل به دستورات الهی و انتقال مفاهیم اسلامی به نسل جدید است تا جلوه‌های معنوی انقلاب بیش از پیش در جامعه تقویت شود.