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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

پیش‌بینی بارش پراکنده باران و رعد و برق در هرمزگان

پیش‌بینی بارش پراکنده باران و رعد و برق در هرمزگان

بندرعباس - کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در برخی مناطق شرقی و مناطق دریایی هرمزگان بارش پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد با بیان اینکه در برخی مناطق شرقی و مناطق دریایی هرمزگان بارش پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود، اظهار کرد: وضعیت دریا با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی مواج می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر به تدریج کاهش ابرناکی و خروج سامانه بارشی از مناطق شرقی استان داریم و در این مدت سرعت وزش باد به ویژه در خلیج فارس، در محدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد:شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان برای رفت و آمد ایمن شناورها صورت بپذیرد.

وی خاطرنشان کرد: وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی تا اواخر وقت فردا ۱۱ بهمن ادامه دارد.

کد مطلب 6735038

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