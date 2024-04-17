به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مجموعه، سریال نمایشی «هیس، هیچی نیس!» به تهیه‌کنندگی حمیدرضا عطارد و کارگردانی حسین حقانی با نگاهی طنز به رویدادهای تاریخی جهان ساخته شده است و اثری اقتباسی است که از هفته آینده و ابتدای اردیبهشت از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مجموعه که فضایی طنازانه دارد و برای مخاطب نوجوان تولید شده است همزمان با پخش از شبکه دو از شبکه امید نیز روی آنتن می‌رود.

قصه‌های «هیس، هیچی نیس» در فضایی فانتزی روایت و به تصویر کشیده می‌شود و از آیتم‌های مختلفی از جمله دادگاه، استعدادیابی، سراشپز، تاریخ کاغذی و … تشکیل شده که آیتم سرآشپز ترکیبی از کار رئال و عروسکی است.

این مجموعه نخستین محصول مرکز تولیدات نوجوان سوره است که توسط سازمان سینمایی سوره برای مخاطب نوجوان تولید شده است.

در «هیس، هیچی نیس!» از بازیگران تئاتری بهره گرفته شده است که ۱۵ بازیگر اصلی و ۲۰ بازیگر فرعی را شامل می‌شوند.

مجید امیری، علی فرحناک، حمید لاجوردی، ماشالله کوهستانی، مهدی برقعی، مجید بخششیان، محمد حاج بابایی، مهناز رودساز، مهدی ملاک و جواد پیروزی از جمله این بازیگران هستند.

همچنین زینب یزدانی سرپرست پژوهشگران، مجید بخششیان سرپرست نویسندگان و مهناز رودساز نویسنده فیلمنامه این مجموعه هستند که فصل نخست آن در ٢۶ قسمت به نگارش درآمده است.

سازمان سینمایی سوره، مرکز تولیدات نوجوان را با هدف تمرکز بر مخاطبان کودک و نوجوان و به عنوان یکی از بازوهای تولید آثار هنری خود تاسیس کرده است.