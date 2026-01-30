امینی: اقتدار سپاه و بسیج عامل هراس دشمن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه بردسکن با تبریک نیمه شعبان و اعیاد شعبانیه و تبریک ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان اظهار کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) با گمنامی، اقدامات بزرگ، اثرگذار در دفع و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن انجام می‌دهند که این مجاهدت‌ها قابل تقدیر است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به مواضع خصمانه برخی کشورهای غربی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این رفتارها نشان می‌دهد دشمنان از اقتدار، کارآمدی و نقش تعیین‌کننده سپاه و بسیج در حفظ امنیت کشور و منطقه دچار هراس شده‌اند و تلاش می‌کنند با فضاسازی سیاسی و رسانه‌ای، این جایگاه را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه سپاه یک مجموعه صرفاً نظامی نیست بلکه ریشه در مکتب ولایت دارد، تصریح کرد: نام و راه سپاه و بسیج با انقلاب اسلامی گره خورده و این مکتب با فشارها، تحریم‌ها و تبلیغات منفی از بین نخواهد رفت.

امینی سیاست اصلی دشمن را ایجاد ترس و ناامیدی در جامعه دانست و گفت: استکبار جهانی با جنگ روانی، بزرگ‌نمایی تهدیدها و ایجاد تردید، به دنبال ترساندن مردم است، در حالی که ملت ایران نشان داده ترس در قاموس او جایگاهی ندارد.

امام جمعه بردسکن تأکید کرد: اگر خوف الهی در دل‌ها باشد، تهدید قدرت‌های بزرگ نیز نمی‌تواند ملت را بترساند و باید با افزایش ایمان، بصیرت و توکل به وعده‌های الهی، در برابر توطئه‌ها ایستادگی کرد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام «چراغ برات» خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی موارد در گلزار شهدا و آرامستان‌ها شاهد پهن شدن سفره‌های پرهزینه و اسراف هستیم که با فرهنگ دینی و هدف اصلی یاد اموات سازگار نیست و شایسته است مردم به جای تجمل‌گرایی، به قرائت فاتحه، خیرات و اعمال نیک توجه کنند.