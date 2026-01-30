کارگر: محاسبات دشمن در خصوص ایران اشتباه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه خارگ با گرامیداشت هفته «سربازان گمنام امام زمان(عج)» به تبیین نقش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حفظ ثبات کشور و نیز تحلیل تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.

وی با اشاره به بازتاب گسترده تحولات اخیر در رسانه‌های جهان، اظهار کرد: انتشار اخبار و رویدادهای این ایام، دستگاه محاسباتی دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی را دچار تغییر و شوک کرده و نشان داده است که برآوردهای آنان از توان و انسجام داخلی ایران دقیق نبوده است.

کارگر با طرح مفهوم «محاسبات راهبردی دشمن» افزود: یکی از مسائل مهم در عرصه تقابل‌ها، شناخت نوع نگاه و تحلیل دشمن از ایران است؛ اینکه تصمیمات خود را بر چه داده‌ها و تحلیل‌هایی بنا می‌کند و خطاهای محاسباتی او از کجا ناشی می‌شود. به گفته وی، بخشی از تنش‌ها و آشوب‌های اخیر حاصل برآورد نادرست از ظرفیت‌های ملی و انسجام اجتماعی در کشور بوده است.

امام جمعه خارگ ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با ابزارهایی همچون تحریم، جنگ رسانه‌ای و فشارهای سیاسی، محاسبات ملت ایران را تغییر دهد، اما در طول دهه‌های گذشته در این مسیر موفق نبوده و با مقاومت و ایستادگی مردم مواجه شده است.

حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به تلاش جریان‌های معارض برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی تصریح کرد: القای ناکارآمدی و ارائه نسخه‌های جایگزین غربی، از محورهای عملیات روانی علیه ملت ایران است، اما تجربه نشان داده محاسبات مردم بر پایه باورهای دینی و هویت ملی شکل گرفته و به سادگی دستخوش تغییر نمی‌شود.

وی همچنین با انتقاد از برخی مواضع دولت‌های غربی و اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران، این رویکردها را غیرسازنده و در راستای فشار سیاسی توصیف کرد و گفت: چنین تصمیماتی کمکی به ثبات منطقه و امنیت بین‌المللی نخواهد کرد.

امام جمعه خارگ در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از آنان به عنوان پشتوانه‌های اقتدار و امنیت کشور یاد کرد و افزود: حمایت از نیروهای مدافع امنیت، وظیفه‌ای همگانی است.

وی در پایان با گرامیداشت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) گفت: تلاش‌ها و مجاهدت‌های مجموعه وزارت اطلاعات و ادارات کل اطلاعات در استان‌ها در برقراری امنیت پایدار، قابل تقدیر است. این نیروها در دوره‌های ناآرامی و تهدید، با مدیریت دقیق و فداکارانه عمل کرده‌اند و برخی از آنان نیز مظلومانه به شهادت رسیده‌اند. یاد و خاطره همه شهدای امنیت را گرامی می‌داریم.