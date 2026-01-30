بهرام ساوه شمشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط سیاسی منطقه و تهدیدهایی که این روزها مطرح می شود این فضا می تواند بر تمرکز و روحیه ورزشکاران در المپیک زمستانی تاثیر بگذارد گفت: طبیعی است که هر نوع تنش بینالمللی در سطح افکار عمومی نگرانی ایجاد کند، اما ورزشکاران ما با آمادگی کامل، برنامهریزی دقیق و حمایت روانی و فنی مناسب راهی المپیک میشوند.
وی افزود: نکته مهم این است که فلسفه المپیک دقیقاً جدا کردن ورزش از تنشهای سیاسی است. خوشبختانه بر اساس یک عرف جهانی پذیرفتهشده، قطعنامه آتشبس المپیک که از سوی سازمان ملل تصویب شده، از امروز وارد دوره اجرایی خود شده و این پیام روشنی به جهان میدهد که در این بازه باید اولویت با آرامش، امنیت و رقابت سالم باشد. ما هم با اتکا به همین چارچوب، امیدواریم ورزشکارانمان بتوانند با تمرکز بالا و بدون حاشیه مسابقه بدهند.
ساوه شمشکی در خصوص قطعنامه آتشبس المپیک اظهار داشت: قطعنامه آتشبس المپیک یک سنت قدیمی و شناختهشده در نظام بینالملل است که پیش از هر دوره بازیها، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب میشود. قطعنامه مربوط به المپیک زمستانی ۲۰۲۶ در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ تصویب شده و از کشورها میخواهد از هفت روز پیش از آغاز بازیها، یعنی از امروز تا هفت روز پس از پایان پارالمپیک، از تشدید درگیریها و اقدامات تنشزا خودداری کنند.
رئیس فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ادامه داد: این قطعنامه بار اخلاقی، سیاسی و رسانهای بسیار بالایی دارد و در عمل به کاهش تنش و مدیریت فضا کمک میکند. به همین دلیل ما معتقدیم این دوره میتواند به شکل نسبی، دورهای آرامتر برای جهان و بهویژه برای ورزشکاران باشد تا پیام واقعی المپیک، یعنی صلح، احترام و همبستگی، پررنگتر دیده شود.
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