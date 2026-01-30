نورپور: جوانان محور پیشرفت انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نورپور در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه کمالشهر، با تبریک سالروز ولادت حضرت علی‌اکبر (ع) و روز جوان، اظهار کرد: حضرت علی‌اکبر (ع) ازهرجهت شبیه‌ترین مردم به پیامبر اکرم (ص) در خَلق، خُلق و منطق بود و جوانی نمونه، شجاع، متعبد، باوفا و غیور به شمار می‌رفت.

وی افزود: با دیدن سیمای نورانی حضرت علی‌اکبر (ع)، یاد و خاطره پیامبر اکرم (ص) در ذهن‌ها زنده می‌شد و امام حسین (ع) در روز عاشورا هنگام اعزام ایشان به میدان فرمودند: «خدایا شاهد باش که جوانی را به میدان می‌فرستم که شبیه‌ترین مردم به پیامبرت است».

امام‌جمعه کمالشهر با خطاب قرار دادن جوانان، تصریح کرد: دوران جوانی، بهار عمر و بهترین زمان برای تربیت، رشد، تحصیل و تهذیب نفس است و نباید این فرصت طلایی با سهل‌انگاری از دست برود.

نورپور جوانان را موتور محرک جامعه دانست و گفت: پیامبر اکرم (ص) را جوانان یاری کردند، انقلاب اسلامی را جوانان به پیروزی رساندند، دفاع مقدس توسط جوانان مدیریت شد و امروز نیز صیانت و حفاظت از نظام اسلامی بر عهده جوانان است.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، خاطرنشان کرد: واژه «جوان» پرتکرارترین واژه این بیانیه است و رهبر معظم انقلاب تأکیددارند که نسل جوان مؤمن، دانا و پرانگیزه باید محور پیشرفت جامعه اسلامی باشد.

خطیب جمعه کمالشهر در ادامه با تبریک نیمه شعبان، ولادت حضرت ولی‌عصر (عج)، روز جهانی مستضعفان و روز سربازان گمنام امام زمان (عج) از مجاهدت‌های شبانه‌روزی نیروهای اطلاعاتی کشور قدردانی کرد و گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) با تلاش‌های جهادی و بی‌نام‌ونشان، نقش مؤثری در حفظ امنیت و خنثی‌سازی فتنه‌های دشمنان دارند.

نورپور با گرامیداشت آغاز دهه مبارک فجر، اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی، ایران کشوری وابسته، عقب‌مانده و جولانگاه بیگانگان بود و هزاران مستشار خارجی سرنوشت کشور را در دست داشتند اما با رهبری امام خمینی (ره) و اتکال به خداوند و همراهی مردم، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

دشمن به دنبال تزریق ترس کاذب است

وی افزود: از آغاز انقلاب تاکنون، قدرت‌های استکباری با جنگ تحمیلی، ترور مسئولان و نخبگان، فتنه‌انگیزی، تحریم‌های ظالمانه و فشارهای همه‌جانبه تلاش کردند نظام اسلامی را تضعیف کنند، اما علی‌رغم همه این دشمنی‌ها، ایران اسلامی در عرصه‌های علمی، صنعتی و دفاعی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

امام‌جمعه کمالشهر با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد رعب و ناامیدی در جامعه، تصریح کرد: امروز دشمن با تهدید، رجزخوانی و جنگ روانی به دنبال تزریق ترس کاذب است، اما ملت ایران نشان داده در برابر این فشارها ایستادگی می‌کند و نیروهای مسلح کشور برای هر سناریویی آمادگی کامل دارند.

نورپور اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد و گفت: سپاه پاسداران بزرگ‌ترین سازمان ضد تروریستی جهان و مایه افتخار ملت ایران است و چنین اقدامات سیاسی و خصمانه‌ای خللی در اقتدار آن ایجاد نخواهد کرد.

وی با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم، اظهار کرد: مشکل اصلی جامعه، گرانی و تورم افسارگسیخته است و دولت باید تمرکز خود را بر کاهش فشار اقتصادی بر مردم بگذارد، نه پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای مانند صدور مجوز موتورسواری بانوان.

خطیب جمعه کمالشهر در خاتمه تأکید کرد: اصلاح نظام تعلیم و تربیت، تقویت ایمان نسل جوان و رسیدگی به مشکلات معیشتی، از اولویت‌های اساسی کشور است و انتظار می‌رود مسئولان به این مطالبات جدی مردم توجه ویژه داشته باشند.