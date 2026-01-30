دیدار رئیس ستاد دهه فجر و شهردار تهران با تولیت حرم امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران به همراه علیرضا زاکانی شهردار تهران، با حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی تولیت آستان حرم مطهر امام خمینی(ره) دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست که با محوریت همکاری‌های مشترک فرهنگی و تبلیغی در ایام دهه فجر برگزار شد، طرفین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای پاسداشت این ایام و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این دیدار در چارچوب هماهنگی‌های گسترده نهادهای انقلابی و فرهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم دهه فجر صورت گرفته است.

گفتنی است حرم مطهر امام خمینی(ره) به عنوان یکی از کانون های اصلی گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب، میزبان برنامه‌های ملی و استانی در این ایام خواهد بود.