به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز، با اشاره به تهدیدات خارجی علیه ایران، قاطعانه اعلام کرد که جمهوری اسلامی هرگز در برابر دشمنان عقبنشینی نخواهد کرد و ملت ایران در دفاع از ارزشها و دستاوردهای خود، از ارادهای پولادین برخوردار است.
وی در واکنش به اظهارات اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، این اقدام را پرسشبرانگیز دانست و گفت: در کجای دنیا، سازمانی نظامی که وظیفه اصلیاش دفاع از کیان کشور است، با چنین عنوانی شناخته میشود؟
امام جمعه تبریز یادآور شد: ایستادگی سپاه در برابر گروههایی چون داعش، که ریشه در حمایت قدرتهای غربی داشتند، مانع از گسترش ناامنی به دیگر مناطق است و اگر این جانفشانیها نبود، امروز شاید بسیاری از کشورها با چالشهای جدیتری روبرو بودند.
وی با طرح این پرسش که چرا قدرت موشکی ایران مایه نگرانی دشمنان است، به تناقض آشکار کشورهای مدعی اشاره کرد که خود دارای زرادخانههای هستهای هستند.
مطهری اصل همچنین به اظهارات متناقض و پر از تهدید برخی مقامات آمریکایی، از جمله رئیسجمهور سابق این کشور اشاره کرد و گفت: رفتار آنها را غیرقابل پیشبینی و حتی مورد تردید رهبران متحدشان است.
وی با یادآوری دوران هشت سال دفاع مقدس، تأکید کرد: فتنهها و تهدیدات دشمنان تنها موجب اتحاد و انسجام بیشتر ملت ایران خواهد شد.
وی با گفت: ایران همواره به دنبال صلح بوده، اما در مقابله با تجاوز، آمادگی کامل خود را نشان داده است؛ از جمله در رویارویی اخیر با رژیم صهیونیستی که قدرت دفاعی ایران را به نمایش گذاشت و منجر به سانسور سنگین تحرکات رسانهای دشمن در این خصوص شد. امام جمعه تبریز با بیان اینکه جان انسانها برای ما ارزش فراوانی دارد، وگرنه مواجهه با شما آرزوی ماست، بر آمادگی ایران برای مقابله با هرگونه تجاوز و رد هرگونه تصور مبنی بر ضعف کشور تأکید کرد.
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