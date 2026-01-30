به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اطلاعات استان زنجان اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) با اتکا به گزارش‌های مردمی موفق شدند این افراد را که نقش محوری در سازماندهی و اجرای اقدامات خشونت‌آمیز و تخریبی داشتند، شناسایی و دستگیر کنند.

بر اساس این اطلاعیه، حمله به اماکن دولتی، نظامی و انتظامی از جمله فرمانداری شهرستان طارم، حوزه مقاومت بسیج طارم، دو پایگاه بسیج در شهرهای ابهر و هیدج، کلانتری ۱۲ و پلیس گذرنامه زنجان از جمله اقدامات این افراد بوده است.

همچنین تخریب و آتش‌زدن ۲۶ شعبه بانک در شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و آب‌بر، تخریب یک فروشگاه بزرگ در شهر ابهر، آسیب به تجهیزات شهری و مبلمان عمومی در پرونده متهمان ثبت شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: عناصر بازداشت‌شده با حملات خشونت‌آمیز به نیروهای حافظ امنیت در شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره، اقدام به ایجاد ناامنی کرده و در برخی موارد با سلاح سرد اقدام به قتل شهروندان عادی کرده‌اند.

تخریب ۱۴ دستگاه خودروی شخصی در شهرهای مختلف استان، تخریب ۲ باب مغازه و ۲ واحد مسکونی شخصی، تخریب ۲ دستگاه آمبولانس و ۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی از دیگر اقدامات این افراد عنوان شده است.

بر اساس اعلام اداره‌کل اطلاعات استان زنجان، تخریب و آتش‌زدن مسجد جامع و مصلی شهر ابهر، چند حوزه علمیه، دفاتر ائمه جمعه، سه مسجد و یک خیمه‌گاه و همچنین آتش‌زدن چندین جلد قرآن کریم و حدود ۱۸ هزار جلد کتاب مذهبی و تاریخی در حوزه علمیه شهر هیدج نیز از جمله اقدامات مجرمانه این افراد بوده است.

این اطلاعیه می ‌افزاید: متهمان از طریق فضای مجازی اقدام به تحریک نوجوانان و جوانان برای حضور در اغتشاشات کرده و در ساخت و توزیع کوکتل مولوتوف نقش داشته‌اند.

در بازرسی از محل‌های مرتبط با بازداشت‌شدگان، ۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری، مقادیر قابل توجهی فشنگ جنگی از جمله فشنگ کلاشنیکف، انواع سلاح سرد، شوکر، کوکتل مولوتوف، مشروبات الکلی و مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

اداره‌کل اطلاعات استان زنجان ضمن قدردانی از همکاری و هوشیاری مردم، تأکید کرده است برخورد با عوامل اخلال در امنیت عمومی با قاطعیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.