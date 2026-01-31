اسامی محصولات بهداشتی فاقد مجوز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از کرمهای درمانی، آبرسان و روشنکننده عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات غیرمجاز
▫️ EXGYAN ترک پا
▫️ MOOYAM روشنکننده صورت و بدن
▫️ BIOAQUA Salicylic Acid
▫️ FOREVER Aloe Vera Gelly
▫️ GORRE روشنکننده
▫️ DONKEY MILK Whitening Cream
▫️ CLINIQUE آبرسان
▫️ SIMPLE آبرسان
▫️ NEUTROGENA Hydro Boost
▫️ COSRX سرم آبرسان / کرم حلزون
▫️ DR.MEINAIER Hyaluronic Acid
▫️ POFOSOFO Aloe Vera
▫️ Karite Nutalla
▫️ SADOER Face Cream
مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، میتواند برای سلامت مصرفکنندگان مخاطرهآمیز باشد و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
