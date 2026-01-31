اسامی محصولات بهداشتی فاقد مجوز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از کرم‌های درمانی، آبرسان و روشن‌کننده عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▫️ EXGYAN ترک پا

▫️ MOOYAM روشن‌کننده صورت و بدن

▫️ BIOAQUA Salicylic Acid

▫️ FOREVER Aloe Vera Gelly

▫️ GORRE روشن‌کننده

▫️ DONKEY MILK Whitening Cream

▫️ CLINIQUE آبرسان

▫️ SIMPLE آبرسان

▫️ NEUTROGENA Hydro Boost

▫️ COSRX سرم آبرسان / کرم حلزون

▫️ DR.MEINAIER Hyaluronic Acid

▫️ POFOSOFO Aloe Vera

▫️ Karite Nutalla

▫️ SADOER Face Cream

مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، می‌تواند برای سلامت مصرف‌کنندگان مخاطره‌آمیز باشد و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.