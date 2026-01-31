برگزاری آئین پایانی جشنواره تئاتر فجر در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر، آئین پایانی چهل‌ و چهارمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی، فردا یکشنبه ۱۲ بهمن‌ ساعت ۱۸ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

معرفی برگزیدگان بخش‌های مسابقه تئاتر صحنه‌ای، مسابقه تئاتر خیابانی، دیگرگونه‌های اجرایی، فجرپلاس، فراگیر و ایرانِ من از بخش‌های آئین اختتامیه این دوره از جشنواره تئاتر فجر است.

آئین افتتاحیه این رویداد و اعلام برگزیدگان پنج بخش جشنواره، روز ۲۷ دی‌ در شهر کرمان برگزار شد.

چهل‌ و چهارمین جشنواره تئاتر فجر از دوم بهمن‌ در تهران کار خود را آغاز کرد که ۷۰ درصد آثار حاضر در این دوره در اختیار گروه‌های نمایشی استان‌ها بوده است.