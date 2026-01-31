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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

برگزاری آئین پایانی جشنواره تئاتر فجر در تالار وحدت

برگزاری آئین پایانی جشنواره تئاتر فجر در تالار وحدت

آئین پایانی چهل‌ وچهارمین جشنواره تئاتر فجر یکشنبه ۱۲ بهمن‌ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر فجر، آئین پایانی چهل‌ و چهارمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی، فردا یکشنبه ۱۲ بهمن‌ ساعت ۱۸ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

معرفی برگزیدگان بخش‌های مسابقه تئاتر صحنه‌ای، مسابقه تئاتر خیابانی، دیگرگونه‌های اجرایی، فجرپلاس، فراگیر و ایرانِ من از بخش‌های آئین اختتامیه این دوره از جشنواره تئاتر فجر است.

آئین افتتاحیه این رویداد و اعلام برگزیدگان پنج بخش جشنواره، روز ۲۷ دی‌ در شهر کرمان برگزار شد.

چهل‌ و چهارمین جشنواره تئاتر فجر از دوم بهمن‌ در تهران کار خود را آغاز کرد که ۷۰ درصد آثار حاضر در این دوره در اختیار گروه‌های نمایشی استان‌ها بوده است.

کد مطلب 6735807
فریبرز دارایی

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