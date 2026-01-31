پزشکیان: مبلغ یارانه متناسب با نرخ تورم اصلاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز (شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) در آیین تمجید میثاق دولت با آرمانهای امام راحل، با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، و با آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری، اظهار داشت: در هفتههای گذشته ایام سختی را پشت سر گذاشتیم و بخشی از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم، به رفتار و عملکرد خود ما بازمیگردد؛ هم درد از ماست و هم درمان.
رئیس جمهور با اشاره به لزوم رجوع مستمر به اندیشههای حضرت امام(ره) تصریح کرد: بارها تأکید کردهام که باید رفتار و عملکرد خود را با آنچه امام دستور دادهاند تطبیق دهیم، چرا که علت مواجهه ما با مشکلات این است که به این دستورات عمل نکردهایم. اگر توصیههای امام را بهدرستی اجرا میکردیم و مردم را اصل و پایه جامعه و ستونهای آن میدانستیم، کار به این تلخیها نمیکشید.
پزشکیان در ادامه با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر گفت: حضرت علی(ع) میفرمایند محبوبترین امور برای حاکم باید میانهروی در حق، فراگیری عدالت و جلب رضایت اکثریت مردم باشد. زمانی که عموم مردم ناراضی باشند، رضایت خواص کارساز نیست؛ اما اگر اکثریت مردم رضایت داشته باشند، نارضایتی خواص از میان خواهد رفت.
رئیس جمهور افزود: امیرالمؤمنین(ع) تأکید میکنند که خواص در زمان رفاه، پرهزینهترین گروه برای حاکم هستند و در زمان سختی و بلا، کمترین همراهی را دارند؛ در حالی که ستون دین، جمع مسلمانان و نیروی اصلی در برابر دشمنان، عموم مردم هستند. بنابراین دل حاکم باید با مردم باشد و در کنار مردم بایستد.
پزشکیان با بیان اینکه مردم جناح، گروه یا دسته خاصی نیستند، خاطرنشان کرد: اگر مردم را تفکیک کنیم، دیگر مردم را نمیبینیم بلکه صرفاً یک گروه یا جناح را میبینیم. اگر بخواهیم در مسیر امام حرکت کنیم، باید با مردم و برای مردم باشیم و تا حد توان خدمتگزار صادق این ملت عزیز باشیم.
رئیسجمهور تأکید کرد: برخورد با مردم باید مبتنی بر مهربانی، محبت، ایمان و باور باشد و نه سختگیری. مسئولان، مدیران و کارشناسان باید نگاه خود را در ارائه خدمات اصلاح کنند. اگر مسئولیتی پذیرفتهایم، برای خدمتگزاری به مردم است و هر فاصلهای میان مردم و مسئولان، زنگ خطر جدی محسوب میشود.
پزشکیان با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و وزرا اظهار داشت: مردم بیش از آنکه به سخنرانیها گوش دهند، رفتار ما را میبینند. واقعیتهای جامعه با حرف تغییر نمیکند؛ آنچه باور میآفریند، عملکرد و رفتار است. باید شرایط بهگونهای رقم بخورد که مردم در عمل احساس کنند مسئولان با آنان هستند.
رئیس جمهور با استناد به فرمایش دیگری از حضرت علی(ع) گفت: کسی که خود را پیشوای مردم قرار میدهد، وظیفه دارد پیش از توصیه دیگران، ابتدا خود را اصلاح کند و این اصلاح باید در رفتار و عمل نمایان شود، نه صرفاً در گفتار. تحقق عدالت در جامعه با شعار ممکن نیست؛ بلکه تنها از مسیر رفتار عادلانه و اصلاح عملکرد مسئولان امکانپذیر خواهد بود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه هیچ قدرتی قادر نیست جامعه، ملت یا حکومتی را که بر مبنای حق، عدالت و انصاف عمل میکند زمینگیر کند، تصریح کرد: عدالت نه در شعار، بلکه در عمل و در نوع نگاه و رفتار عادلانه با همه اقوام، جنسیتها، نژادها، زبانها و باورها معنا پیدا میکند. شناعت هیچ قومی نباید ما را از مسیر عدالت خارج کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت و انصاف از گمشدههای مهم جامعه امروز است، خاطرنشان کرد: ما موظفیم خود را با این اصول تطبیق دهیم، چراکه اصلاح جامعه با گفتار، بحث و شعار ممکن نیست؛ مردم آنچه را میبینند، رفتار مسئولان است نه گفتار آنان. از اینرو باید در عمل نشان دهیم که راه امام و شهدا، راه حق و عدالت بوده است؛ همان مسیری که عزیزان ما جان و زندگی خود را برای اقامه حق و برپایی عدالت در آن فدا کردند.
پزشکیان تأکید کرد: اگر مدعی حرکت در مسیر حق هستیم، هیچگاه حق نداریم حق حتی یک انسان را نادیده بگیریم. تمام نزاع و مجادله دین و مذهب، آنگونه که از بزرگان، کتابها و اندیشههای شهید بهشتی، حضرت امام و مجتهدان بزرگ آموختهایم، چیزی جز اقامه عدل نیست. حق و عدالت قابل سنجش است، شاخص دارد و بیعدالتی بهروشنی قابل تشخیص است. اگر برخلاف اصول دین عمل کنیم، هرچه بگوییم، رفتار ما نشان خواهد داد که آن سخنان قابل پذیرش نیست.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح رفتار مسئولان افزود: ما باید در رفتار خود، در نوع برخورد با مردم و در شیوه ارتباط با جامعه تغییر ایجاد کنیم. مردم باید بهعنوان اربابرجوع و صاحبان اصلی این نظام دیده شوند، نه کسانی که صرفاً باید به آنان دستور داد و امر و نهی کرد. اینها آموزههایی است که از قرآن، کتاب و سیره امام آموختهایم و قرار نیست سخن شخصی مطرح شود؛ بلکه باید همان راهی را برویم که امام ترسیم کرد، نه اینکه آن مسیر را کنار بگذاریم و بر اساس سلیقه خود عمل کنیم.
پزشکیان با یادآوری تأکید امام راحل بر مردمی بودن انقلاب گفت: راه امام، راه مردم بود؛ مسیر جنگ، دعوا و خونریزی نبود. امام حتی در برابر کسانی که دست به اسلحه بردند، بر بیداری مردم، همراهی جامعه و پرهیز از خشونت تأکید داشتند. امروز نیز باید به همان مسیر بازگردیم؛ مسیری که شهدای ما، بزرگان ما و امام عزیزمان نشان دادند.
رئیس جمهور گفت: از خداوند متعال می خواهیم همه ما مسئولان را در مسیری قرار دهد که رضایت الهی در آن نهفته است؛ مسیری که شهدا، بزرگان و امامان برای آن توصیه کردند، جنگیدند و جان خود را فدا کردند.
پزشکیان تصریح کرد: شهدا جان ندادند تا ما بر مردم زور بگوییم یا قلدری کنیم، بلکه فداکاری آنان برای آن بود که ما خدمتگزار واقعی مردم باشیم.
رئیسجمهور با اشاره به حوادث و التهابات اخیر اظهار داشت: دشمنان خارجی، از جمله امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی، همواره به دنبال تحریک، ایجاد تفرقه و سوءاستفاده از مشکلات داخلی بودهاند. در این مسیر، با تهییج و تجهیز، تلاش کردند بخشی از مردم بیگناه را با خود همراه کرده و جامعه را دچار شکاف، نفرت و درگیری کنند.
پزشکیان تأکید کرد: در هیچ اعتراض اجتماعی معمولی، سلاح به دست گرفته نمیشود، نیروهای نظامی کشته نمیشوند، آمبولانس و بازار به آتش کشیده نمیشود.
رئیس جمهور افزود: اعتراض اجتماعی حقی است که باید شنیده شود و وظیفه ما بهعنوان مسئولان این است که دغدغههای مردم را بشنویم و برای حل مشکلات آنان اقدام کنیم. ما موظف به گفتوگو و حل مسئله هستیم، اما در عین حال نباید فراموش کرد که همه این وقایع صرفاً اعتراض اجتماعی نبود، بلکه دشمنان بر مشکلات سوار شدند تا جامعه را چندپاره کنند.
پزشکیان نقش هدایتهای رهبر معظم انقلاب را در خنثیسازی این توطئهها تعیینکننده دانست و گفت: این هدایتها همواره این نقشهها را خنثی کرده و خواهد کرد. با این حال، این موضوع نباید باعث شود که ما مسئولان و خدمتگزاران مردم، نسبت به نوع رفتار، عملکرد و نگاه خود تجدیدنظر نکنیم. یک سوی ماجرا دشمن است و سوی دیگر، خود ما هستیم که باید در شیوه عملکرد، نگاه و ارتباطاتمان اصلاحات لازم را انجام دهیم.
رئیس جمهور انسجام در مسیر حق و عدالت را مهمترین ضرورت دانست و تصریح کرد: هر اقدامی که برای برقراری عدالت انجام شود، با مقاومت کسانی مواجه خواهد شد که از ویژهخواری، رانت و رشوه سود بردهاند. این مقاومت فقط از بیرون نیست؛ در داخل نیز هر زمان که بخواهیم با ویژهخواری مقابله کنیم، صدای مخالفان بلند خواهد شد. با این حال، در چنین شرایطی چارهای جز حرکت بهسوی عدالت و انصاف نداریم.
پزشکیان با تأکید بر حرکت بهسوی حقی که باید به همه آحاد جامعه برسد، درباره سیاست دولت در اصلاح نظام یارانهای اظهار داشت: در اجرای این سیاست، یارانهها از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل شده است. یارانهها حذف نشده، بلکه سازوکار پرداخت اصلاح شده است؛ پیش از این، یارانه در ابتدای زنجیره پرداخت میشد اما در عمل چیزی به دست مردم نمیرسید. اکنون منابع موجود بهطور مستقیم به حساب همه مردم واریز شده و این پرداخت متناسب با نرخ تورم نیز اصلاح خواهد شد، بهگونهای که با افزایش تورم، رقم یارانه ثابت نخواهد ماند.
رئیس جمهور در تبیین نگاه دولت به عدالت تصریح کرد: برداشت ما از عدالت این است که اگر حاکمیت قرار است منابعی را توزیع کند، این منابع باید به همه مردم تعلق گیرد؛ بدون توجه به اینکه افراد چه دیدگاه، باور، قومیت یا جنسیتی دارند. عدالت اقتضا میکند که برخورد با همه شهروندان یکسان و منصفانه باشد.
پزشکیان با اشاره به وجود برخی مشکلات و مصادیق ویژهخواری در حوزههای مختلف افزود: دولت مصمم است در سایر عرصههایی که با رانت، تبعیض و بیعدالتی مواجه هستیم، اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد. تحقق این هدف نیازمند همراهی و همکاری نمایندگان مجلس، روحانیت، فعالان سیاسی، تشکلها و انجمنهاست تا بتوانیم از چرخه بیعدالتی خارج شویم. نمیتوان در جامعهای پذیرفت که عدهای بهراحتی از امتیازات و اعتبارات ویژه برخوردار شوند و در مقابل، سهمی به دیگران نرسد و سپس هر روز با انباشت مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجه باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به دشواری مسیر پیش رو خاطرنشان کرد: امیدوارم در این راه سخت، با وحدت، انسجام، همدلی و همراهی و با در نظر گرفتن قبله و جهتی که همان حق و عدالت است، و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، بتوانیم با هماهنگی کامل به آن مقصد برسیم؛ مقصدی که چیزی جز عدالت، حق و انصاف نیست.
پزشکیان در پایان با دعا برای توفیق خدمتگزاری صادقانه اظهار داشت: از خداوند متعال میخواهیم ما را یاری دهد تا شرمنده شهیدان، امام عزیز و مردم بزرگوار ایران نشویم و کمک کند تا از این آزمون سخت پیشرو، سربلند و موفق بیرون بیاییم.
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