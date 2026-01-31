بیمارستان جدید دهلران تا ۱۸ ماه آینده تکمیل می شود 

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی خاتمی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روز شنبه در آیین آغاز این طرح زیربنایی اظهار کرد: این پروژه در زمینی به گستره پنج هکتار و با استفاده از ردیف‌های اعتباری ماده ۲۳ قانون اجرا می‌شود.

وی با تشریح جزئیات مالی و زمانی این طرح افزود: مرحله نخست (فاز اول) این بیمارستان با اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومان در بازه زمانی ۱۸ ماهه تکمیل خواهد شد و برای بهره‌برداری نهایی و کامل از آن، اعتباری بالغ بر یک و نیم «همت» (هزار میلیارد تومان) هزینه می‌شود.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه گسترش خدمات بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد، یادآور شد: بخشی از بودجه این طرح از محل مصوبه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان و بخش‌های دیگر از محل منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های منطقه و پیگیری‌های وزارتخانه تامین خواهد شد.

خاتمی وضعیت نیروی انسانی متخصص در استان ایلام را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با این وجود، تامین ابزارها و دستگاه‌های پزشکی پیشرفته برای بیمارستان‌ها همچنان نیازمند پشتیبانی و پیگیری جدی است.

وی تصریح کرد: با گسترش جاده‌ها، ایجاد زیرساخت‌های نوین و بهره‌گیری از توانمندی‌های مرزی، ایلام از محرومیت فاصله گرفته و بسترهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی، به‌ویژه برای بومیان منطقه فراهم خواهد شد.