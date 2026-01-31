سید حسن خمینی: «مردم» قهرمانان واقعی انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن خمینی صبح امروز (شنبه ۱۱ بهمن ماه) در مراسم تجدیدمیثاق اعضای هیئت دولت با آرمان های امام، اظهار کرد: امسال فرار رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی با تلخی همراه است، به خاطر جان باختن عده زیادی از هموطنانمان که به خانواده همه شهدای عظیم الشان تسلیت عرض می کنم و از خداوند می خواهیم بانیان این حادثه دردناک که در حقیقت یک دسیسه صهیونیستی به تمام معنا بود را به سزای اعمالشان برساند.

وی ادامه داد: خداوند جمهوری اسلامی را به لطف خون پاک شهیدان و دعای ائمه اطهار و نگاه پرمهر پیامبر اسلام از این گردنه خطرناک عبور داد. امام از روز اول با مبارزه مسلحانه موافقت نکرد و تنها راه مبارزه را مبارزه نرم و مردم می‌دانستند.

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) بیان کرد: قدرت نرم جمهوری اسلامی اتفاقا آن کسانی هم هستند که کمترین انتفاع را از آن بردند. معمولا آنهایی که سر سفره جمهوری اسلامی بودند، منتقدین و غرغروهای بیشتری هستند. آن کسانی که آمدند جنگ را عهده دار داشتند و انقلاب را از هر خطری عبوری دادند و در این حوادث اخیر بعد از چهار روز سیل آسا آمدند و باز هم طومار هر بحرانی را از بین بردند، مردم بودند.

وی گفت: انقلاب اسلامی اتکا به احزاب نداشته، یک قهرمان داشته و آن هم «مردم» بودند. نقطه قدرت جمهوری اسلامی حتما نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی و سلاح هایش هست، اما آن که او را ممتاز کرده دلهای مردم است. از یک بچه روستایی سردار ساخته است؛ جمعی از یک ده رفتند و از خوزستان حفاظت کردند. کردستان خواست سقوط کند مقابلش ایستادند.

سید حسن خمینی تصریح کرد: همه می دانیم که امروز مشکلات بزرگی در کشور هست و بخش بزرگی از آن به خاطر دشمنی هاست. فراموش نکنیم که ما یک ملت هستیم و آن کسی که می خواهد این ملت را پاره پاره کند، سعادت ما را نمی خواهد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب واقعی بود، متذکر شد: انقلاب آمریکا جنگ شمال و جنوب بود، انقلاب فرانسه در ابتدا یک حرکت لمپنزیم بود، انقلاب چین جنگ سرخ و سفید بود، اما پیام انقلاب اسلامی ایران وحدت بود.

وی تاکید کرد: دولت پزشکیان مجموعه‌ای از سختی‌ها را به یک تنه به دوش می‌کشد، ولی خدا را دارد. رهبر انقلاب فردای حوادث اخیر گفتند «وحدت» خود را حفظ کنید. هدف اصلی دشمنان این است که ما را چند پاره کنند، ما را به جان هم بیندازند. دلهایمان را به هم گره بزنیم و با مخالفانمان صحبت کنیم و اشتباهاتمان را بپذیریم.