افتتاح ۳ پروژه ورزشی در کردستان همزمان با هفته جوان و دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، اظهار کرد: در ایام هفته جوان و همزمان با چهل‌وهفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، دو پروژه ورزشی در شهرستان‌های سقز و بانه افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد و یک خانه ورزش روستایی نیز تجهیز و در اختیار جوانان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بر این اساس، دو زمین چمن مصنوعی بزرگ که عملیات اجرایی آنها به طور کامل به پایان رسیده است، در شهرهای سقز و بانه آماده افتتاح شده‌اند و در این ایام به بهره‌برداری رسمی خواهند رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان تصریح کرد: زمین فوتبال چمن مصنوعی ورزشگاه جهان‌پهلوان تختی در شهر بانه و زمین فوتبال چمن مصنوعی واقع در بلوار تربیت شهر سقز از جمله پروژه‌هایی هستند که همزمان با دهه فجر و هفته جوان افتتاح می‌شوند.

خاکی در ادامه با اشاره به تجهیز خانه ورزش روستایی «مازوج‌دار» از توابع شهرستان سقز، بیان کرد: این خانه ورزش با هدف توسعه ورزش همگانی، ترویج فعالیت‌های بدنی و افزایش مشارکت جوانان مناطق روستایی تجهیز شده و در اختیار مردم و جوانان این روستا قرار خواهد گرفت.