تهدیدات ترامپ علیه ایران توهمی خطرناک است؛ ایران، ونزوئلا نیست

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: حجت‌الاسلام والمسلمین سناتور ناصر عباس جعفری، رئیس جناح مخالف در مجلس سنای پاکستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ترامپ به‌دنبال برهم زدن قواعد و قوانین بین‌المللی است، اما امروز چهره واقعی آمریکا برای ملت‌های جهان آشکار شده است.

وی با بیان اینکه جهان باید از چرخه قتل، غارت و جنگ نجات پیدا کند، گفت: تنها راه مقابله با سیاست‌های جنگ‌طلبانه، همبستگی ملت‌های جهان در برابر زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر است.

جعفری هشدار داد: در صورتی که جنگی علیه ایران تحمیل شود، امنیت کل منطقه غرب آسیا به‌طور جدی به خطر خواهد افتاد و این درگیری صرفاً به یک جنگ محدود میان ایران و آمریکا ختم نخواهد شد، بلکه می‌تواند ابعاد جهانی پیدا کند.

رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان با اشاره به ناتوانی آمریکا در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تصریح کرد: اگر آمریکا آغازگر جنگ باشد، دیگر نخواهد توانست به‌راحتی از منطقه خارج شود. تجربه حملات هشت‌هفته‌ای آمریکا به یمن نشان داد که حتی در برابر کشوری با توان نظامی کمتر از ایران نیز واشنگتن به اهداف خود نرسید.

وی افزود: تهدیدات ترامپ مبنی بر تسلیم کردن کشورها دیگر کارایی گذشته را ندارد، چراکه ملت‌ها دریافته‌اند آمریکا دیگر آن ابرقدرت بلامنازع سابق نیست.

جعفری با مرور سابقه دشمنی آمریکا با ایران گفت: ایالات متحده چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در پی تضعیف و نابودی نظام اسلامی بوده است؛ از حمایت از رژیم شاه و سرکوب مردم ایران گرفته تا ترورها و اقدامات خرابکارانه در سال‌های ابتدایی انقلاب.

وی خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب با وجود قرار گرفتن ایران در یک جنگ نابرابر و محرومیت کامل از حمایت‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی با تکیه بر مردم خود و ایستادگی در برابر تروریسم جهانی، به یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شد.

رئیس جناح مخالف در مجلس سنای پاکستان تأکید کرد: تصور فروپاشی آسان نظام جمهوری اسلامی ایران، توهمی بیش نیست؛ چراکه پشتوانه این انقلاب، مردمی وطن‌دوست و فرماندهانی وفادار هستند که تا آخرین قطره خون از کشور خود دفاع خواهند کرد.

وی در پایان گفت: ایران، ونزوئلا نیست و سخن گفتن از تغییر حکومت اسلامی در ایران، خیالی خام و غیرقابل تحقق است. ترامپ در باتلاقی گام برمی‌دارد که خروج از آن برای آمریکا آسان نخواهد بود.