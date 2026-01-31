بهره برداری از ۱۳ طرح صنعتی و ۱۷ پروژه زیرساختی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا راشکی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت : به مناسبت فرا رسیدن ۴۷ مین فجر پیروزی انقلاب اسلامی ، ۱۳طرح صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان ۱۶۸۶۰ میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت : این ۱۳ طرح صنعتی و واحد تولیدی با پراکندگی جغرافیایی از شمال تا جنوب استان سیستان و بلوچستان در زمینه های متنوعی از جمله صنایع معدنی ، شیمیایی ، غیر فلزی ، نساجی و فلزی می باشند که در دهه فجر امسال با حضور مدیران ملی و استانی افتتاح و به بهره برداری می رسند.

وی افزود: با افتتاح و بهره برداری از این واحدهای صنعتی زمینه اشتغال مستقیم ۱۳۲ نفر فراهم می شود.

راشکی اظهار داشت : با توجه به رسالت ذاتی شرکت های صنعتی تابعه استانی در کشور برای تامین زیر ساخت ها و بستر لازم جهت جلب نظر سرمایه گذاران ، فعالان اقتصادی و کارآفرینان به حضور در شهرک ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان ، ۱۷ پروژه زیر ساختی و عمرانی نیز در دهه مبارک فجر امسال با هزینه کرد به میزان ۱۷۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه های فنی و عمرانی در زمینه هایی از جمله آماده سازی محل استقرار انرژی های خورشیدی ، احداث پست برق ۳۰ مگاواتی ، زیر سازی و آسفالت ، فیبرنوری ، ایجاد شبکه های آب و گاز ، احداث آشیانه و خودروی مجهز آتش نشانی و هم چنین احداث کانال هدایت سیلاب و روان آب در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان می باشد.