عراقچی: پیگیر حقوق قانونی خود وفق معاهده منع اشاعه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و هاکان فیدان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در استانبول دیدار و گفتگو کردند.

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در این دیدار، با اشاره به سابقه دیرینه روابط دوستانه دو ملت مسلمان و همسایه، اهتمام مشترک رهبران دو کشور برای تحکیم مناسبات دوجانبه در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین را سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت همکاری‌های همه‌جانبه بین دو کشور دانسته و بر اهمیت استمرار رایزنی‌ها برای اجرایی کردن توافقات فیمابین دو کشور در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح مواضع ایران درباره موضوع هسته‌ای، از جمله تجربه بدعهدی‌های مکرر آمریکا و سه کشور اروپایی، و حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۵، بر عزم ایران برای پیگیری منافع و حقوق قانونی خود وفق معاهده منع اشاعه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به موضع‌گیری‌های متناقض مقام‌های آمریکایی در رابطه با دیپلماسی و مذاکره و هم‌زمان تکرار تهدید و باج‌خواهی، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همانطور که در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود جدی و قاطع عمل خواهد کرد، در استفاده از دیپلماسی برای تامین منافع ملت ایران و صیانت از صلح و امنیت منطقه‌ای ثابت‌قدم است، اما مذاکره‌ای که با تهدید و قلدری و مطالبه امتیازهای یکسویه و نامشروع باشد نمی‌تواند کارساز باشد و قطعا جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردهایی را برنمی‌تابد.

هاکان فیدان نیز با اشاره به آمادگی ترکیه برای تداوم مساعی جمیله جهت پیشبرد دیپلماسی معقول و منطقی، بر مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و جلوگیری از ترویج قانون‌شکنی و نقض اصول منشور ملل متحد تأکید کرد.

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله ضرورت اقدام قاطع بین‌المللی برای توقف اشغالگری و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، لبنان و سوریه، تحولات قفقاز و اهمیت همکاری‌های چندجانبه برای تحکیم صلح و ثبات در این منطقه، و مسائل مربوط به غرب آسیا و توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در سایه مصونیت اعطایی از ناحیه آمریکا و حامیان اروپایی این رژیم تبادل نظر کردند.