تخفیف ویژه عوارض صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوشنود، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران درباره میزان تخفیف عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی اظهار کرد: با موافقت شورای شهر تهران، تخفیف ویژه صدور پروانه ساختمانی، در سال جاری اعمال شده و تا پایان سال ادامه‌دار خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، تمامی پرداخت‌های نقدی عوارض صدور پروانه ساختمانی تا پایان بهمن‌ماه، مشمول ۱۶ درصد تخفیف می‌شود و این میزان در اسفندماه به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

خوشنود تاکید کرد: میزان تخفیف هیچ‌گونه تغییری نسبت به سیاست پلکانی اعمال شده از ابتدای سال جاری نداشته است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در پاسخ به اینکه تخفیف مذکور شامل چه درخواست‌های صدور پروانه‌ای می‌شود، گفت: تخفیف پرداخت نقدی، برای تمامی درخواست‌های صدور پروانه شهروندان حقیقی و حقوقی در مناطق ۲۲گانه شهرداری اعمال می‌شود.