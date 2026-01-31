تخفیف ویژه عوارض صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خوشنود، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران درباره میزان تخفیف عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی اظهار کرد: با موافقت شورای شهر تهران، تخفیف ویژه صدور پروانه ساختمانی، در سال جاری اعمال شده و تا پایان سال ادامهدار خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس، تمامی پرداختهای نقدی عوارض صدور پروانه ساختمانی تا پایان بهمنماه، مشمول ۱۶ درصد تخفیف میشود و این میزان در اسفندماه به ۱۵ درصد کاهش مییابد.
خوشنود تاکید کرد: میزان تخفیف هیچگونه تغییری نسبت به سیاست پلکانی اعمال شده از ابتدای سال جاری نداشته است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران در پاسخ به اینکه تخفیف مذکور شامل چه درخواستهای صدور پروانهای میشود، گفت: تخفیف پرداخت نقدی، برای تمامی درخواستهای صدور پروانه شهروندان حقیقی و حقوقی در مناطق ۲۲گانه شهرداری اعمال میشود.
نظر شما