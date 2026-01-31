به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، به همراه مدیرعامل شرکت راه‌آهن و جمعی از مدیران و مسئولان ذی‌ربط، از مسیر ریلی تهران شهرستان‌های جنوب‌غربی تهران (اسلامشهر، رباط کریم، پرند) و ریل‌باس پرند بازدید کرد.

این بازدید با محور بررسی ظرفیت‌های ایجاد و توسعه مجتمع‌های ایستگاهی در مسیر این خطوط، ارتقاء پیوند خطوط ریلی حومه‌ای با شبکه مترو تهران و نقش این رویکرد در ساماندهی سفرهای حومه‌ای صورت گرفت. در جریان این بازدید، امکان استقرار کاربری‌های ترکیبی در اطراف ایستگاه‌ها، تسهیل دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، بررسی شد.

همچنین وضعیت فعلی ریل‌باس پرند، چالش‌های موجود در زیرساخت‌ها و ضرورت بهسازی و نوسازی ناوگان ریلی به‌عنوان یکی از الزامات افزایش کیفیت خدمات و جذب بیشتر مسافر در دستور کار بازدید قرار داشت. افزایش ظرفیت جابه‌جایی و بهبود سطح خدمات از جمله محورهای مورد تأکید در این بخش بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این بازدید بر ضرورت نگاه یکپارچه به توسعه شهری و حمل‌ونقل تأکید کرد و ایجاد مجتمع‌های ایستگاهی (TOD) را ابزاری مؤثر برای افزایش بهره‌وری زمین، کاهش ترافیک و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان شهرهای اقماری دانست.

در ادامه، ظرفیت‌های توسعه خطوط ریلی حومه‌ای، تقویت اتصال این خطوط به مترو تهران، احداث ایستگاه و مجتمع تقاطعی با پایانه خط ۳ (ایستگاه آزادگان) و خط ۸ متروی تهران و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و نوسازی ناوگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.