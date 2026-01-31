بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ۲۸۰۰ ویژه‌ برنامه در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشکیل ۲۷ کمیته اجرایی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: استان گیلان با همه ظرفیت‌های خود آماده برگزاری جشن شکوهمند چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به تشکیل ستادهای متعدد در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای سراسر استان، اظهار کرد: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و سازمان‌های مردمی، زمینه اجرای ۲۸۰۰ ویژه‌برنامه را به منظور بزرگداشت دهه فجر چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام اشجری با بیان اینکه تقارن خجسته ایام‌الله دهه فجر سال جاری با جشن‌های نیمه شعبان، شیرینی و حلاوت این ایام را دوچندان کرده است، تصریح کرد: مردم غیور و ولایت‌مدار استان گیلان پس از خلق حماسه‌های ۲۰ و ۲۲ دی و حضور باشکوه در صحنه مبارزه با گروه‌های تروریستی مسلح و خنثی‌سازی فتنه آمریکایی اسرائیلی اخیر، آماده حضور پرشور و شعور در برنامه‌های دهه فجر سال جاری هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه شعار محوری ایام‌الله دهه فجر سال جاری «ایران مقتدر، ملت پیروز» نامگذاری شده است، بیان کرد: دهه فجر فرصتی مغتنم برای اعلام وفاداری به آرمان الهی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، تجدید بیعت با ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، تبیین اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و نمایش وحدت ملی است.

وی از برگزاری مراسم محوری بزرگداشت یوم‌الله دوازدهم بهمن، ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۲ بهمن با سخنرانی آیت‌الله فلاحتی (نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر رشت) و دکتر حق‌شناس (استاندار گیلان) در گلزار شهدای شهر رشت خبر داد و افزود: مراسم استقبال نمادین ورود بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی امام خمینی(ره)، صبح یکشنبه ۱۲ بهمن در فرودگاه سردار جنگل رشت برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام اشجری به برگزاری رژه روستائیان با ماشین‌آلات کشاورزی و رژه موتورسواران، قایقرانان و سوارکاران عشایر در آغازین روز دهه مبارک فجر در شهرستان‌های منتخب استان اشاره کرد و گفت: به صدادرآمدن سوت قطارها، کشتی‌ها و ناقوس کلیساها و همچنین پخش سرودهای انقلابی از ماذنه‌های مساجد و بقاع متبرکه و سیستم صوتی پارک‌ها از دیگر برنامه‌های روز ۱۲ بهمن در گیلان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه جشن بزرگ انقلاب همراه با تجلیل از خانواده معزز شهدای مدافع امنیت ایران با سخنرانی دکتر سعید جلیلی (نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی)، ساعت ۱۵ یکشنبه ۱۲ بهمن در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار می‌شود، اظهار کرد: کودکان و نوجوانان گیلانی صبح یکشنبه ۱۲ بهمن مزار میرزا کوچک خان جنگلی (سردار جنگل) را گلباران خواهند کرد.

وی به نواخته‌شدن زنگ انقلاب، صبح یکشنبه ۱۲ بهمن در مدارس سراسر استان اشاره کرد و افزود: ویژه‌برنامه «گلستان در آتش» با حضور شاعران، مداحان و شعرای آیینی در مساجد و بقاع سوخته‌شده در اغتشاشات اخیر برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام اشجری با اشاره به ضرورت پاسداشت مقام والای شهدای مدافع امنیت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایام الله دهه فجر، تاکید کرد: مراسم و یادواره‌های متعددی به‌منظور بزرگداشت یاد و خاطره این شهدا همراه با تجلیل از خانواده آنان، یادواره ۶۳ شهید انقلاب اسلامی گیلان با محوریت شهید سیدیونس رودباری، یادواره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، یادواره شهدای روستایی و عشایر در ایام‌الله دهه مبارک فجر برگزار می‌گردد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه جشن بزرگ انقلاب و نیمه شعبان در شب ولادت باسعادت یگانه منجی عالم بشریت امام زمان(عج) در میدان شهدای ذهاب شهر رشت و همچنین سایر شهرها، محلات، روستاهای سراسر استان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: همایش‌ها، نشست‌ ها و گردهمایی‌های تبیینی و بصیرتی متعددی به منظور بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی، جنایات و فساد رژیم طاغوتی پهلوی، ابعاد فتنه آمریکایی اسرائیلی ۱۸ و ۱۹ دی سال جاری، در مساجد، بقاع متبرکه، دانشگاه‌ها، مدارس و... برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری مراسم مهمانی لاله‌ها، پنجشنبه ۱۶ بهمن در گلزارهای شهدای سراسر استان خبر داد و افزود: برگزاری نمایشگاه‌ عکس «ایام شور و شعور» آثار عکاس دوران پیروزی انقلاب «سخاوت امانی»، مصاحبه با بازاریان پیشکسوت انقلابی و زمینه‌سازی انتشار آن در رسانه‌ها، رونمایی از سرودهای انقلابی، برگزاری محافل خاطره‌گویی و شعرخوانی، مسابقات



فرهنگی، ادبی، هنری و ورزشی متعدد از دیگر برنامه‌های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به اینکه از ظرفیت نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۷ بهمن با دعوت از سخنرانان پیش از خطبه بهره‌مند خواهیم شد، گفت: راه‌اندازی کاروان خودرویی جشن انقلاب در نیمه شعبان، برگزاری اختتامیه یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گیلان، آزادسازی زندانیان غیرعمد، برگزاری همایش تبیینی «ایران جان» در مدارس منتخب استان، اجرای عملیات تبیینی «ثامن» در پایگاه‌های مقاومت سراسر استان، تجلیل از پیشکسوتان انقلاب اسلامی، برپایی موکب‌های انقلاب و کارگاه‌های آموزشی زندگی مهدوی از برنامه‌های ستاد خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه صدا و سیمای مرکز گیلان به‌ویژه شبکه باران تمهیدات لازم را برای تولید و پخش برنامه‌های متعدد ضبط‌شده و زنده همچون جُنگ شادی، میزگردهای تخصصی، مستند، نماهنگ، برنامه‌های شاد و مفرح و گفتگوی ویژه خبری در ایام‌الله دهه فجر اندیشیده است، اظهار کرد: جشنواره‌های ‌ویژه سینمایی، هنرهای تجسمی و موسیقی، نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی، همایش‌های ادبی، نمایشگاه‌های توانمندی‌ و کارآفرینی، جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی در ایام‌الله دهه فجر سال جاری برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان تلاش شده تا با تشکیل کمیته‌های متعدد زمینه حضور اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، بازاریان، کارگران و... در جشن‌های دهه فجر فراهم گردد، تصریح کرد: برگزاری المپیاد ورزشی محلات، جشنواره غذاهای محلی و سنتی، جشنواره‌ بازی‌های بومی محلی، مسابقات استانی قرآن کریم، کارگاه‌های آموزشی و تخصصی، جشنواره سرود محلی از دیگر برنامه‌های این ستاد خواهد بود.

حجت‌الاسلام اشجری از فعالان فرهنگی و هنری استان دعوت کرد تا با تولید محتوا همچون مقاله، یادداشت، پوستر، عکس‌نوشته‌، موشن‌گرافیک و فیلم‌های کوتاه و زمینه‌سازی انتشار آن، در بزرگداشت باشکوه چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت کنند، بیان کرد: اجرای تبلیغات محیطی در محلات، اماکن، خیابان‌ها، بلوارها و میادین شهرها و روستاها، ساخت و نصب یادمان‌های دوران پیروزی انقلاب اسلامی و فضاسازی تبلیغاتی با بهره‌گیری از ظرفیت بیلبوردها، استندها، واتربندها و تلویزیون‌های شهری از سوی مدیران شهری و همچنین آحاد مردم مورد انتظار است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری جشن باشکوه انقلاب همراه با طنین گلبانگ الله اکبر و نورافشانی در شب ۲۲ بهمن در همه شهرها و روستاهای دارای ظرفیت استان خبر داد و تاکید کرد: برنامه‌های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان با برگزاری باشکوه راهپیمایی بزرگ یوم‌الله ۲۲ بهمن ختم خواهد شد تا با حضور گسترده و پرشور مردم انقلابی و حماسه‌ساز استان گیلان، خشنودی دوستداران انقلاب اسلامی و ناامیدی و شکست دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم زده شود.